Trump sabia que l’assessor que va dimitir va mentir sobre els contactes amb Moscou

El president Donald Trump va saber poc després de jurar el càrrec que el seu assessor de seguretat nacional, Michael Flynn, havia mentit sobre els seus contactes amb Rússia. Flynn va dimitir dilluns a la nit enmig d’una gran pressió després que el Washington Post revelés que el departament de Justícia va advertir la Casa Blanca que l’exgeneral podria ser subjecte de xantatge per part del Kremlin. Flynn havia parlat amb l’ambaixador de Rússia als Estats Units, Serguei Kislyak, sobre les sancions que va imposar el llavors president Barack Obama a Moscou per la seva suposada ingerència a les eleccions presidencials. Aquests lligams russos esquitxen altra vegada Trump i accentuen l’inici caòtic de la seva presidència, un dels pitjors que es recorden en la història contemporània del país. Les revelacions sobre Flynn i el que en sabia el president se sumen a les protestes al país i al món pel seu veto migratori, el revés dels tribunals al seu poder executiu, les topades diplomàtiques amb els líders de Mèxic i Austràlia i la mort d’un soldat en una controvertida operació militar al Iemen.

A més, afegeixen més llenya al foc de les sospites que l’equip de Trump va rebre l’ajuda del govern rus per arribar a la Casa Blanca. El portaveu del president, Sean Spicer, va dir que Flynn no va fer res “il·legal” i que el president feia “setmanes” que sabia que el seu assessor havia mentit a diversos funcionaris i al seu vicepresident, Mike Pence, sobre les trucades amb el diplomàtic rus. Trump, finalment, li va demanar la dimissió perquè la confiança en ell s’havia “erosionat”, va afegir.

Exigeixen una investigació

Arran de la retirada de Flynn, els demòcrates van exigir una investigació sobre els contactes dels assessors de Trump amb Rússia durant i després de la campanya electoral. “El poble nord-americà mereix conèixer l’abast total del control polític, financer i personal de Rússia sobre el president Trump i el que això significa per a la nostra seguretat nacional”, va subratllar en un comunicat la líder de la minoria demòcrata a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi.

Els republicans, que tenen la majoria de les dues cambres del Congrés, són els únics que poden impulsar la creació d’una comissió independent per estudiar aquest afer i, de moment, ho han rebutjat. El líder de la cambra baixa, el republicà Paul Ryan, va evitar pronunciar-se sobre si la dimissió de Flynn canviaria la seva posició.

“Lamentablement, per la rapidesa dels esdeveniments, sense adonar-me’n vaig transmetre informació incompleta al vicepresident electe i altres càrrecs sobre les meves trucades a l’ambaixador rus. M’he disculpat amb el president i el vicepresident i ells han acceptat les meves disculpes”, va escriure l’exgeneral en la seva carta de dimissió. Flynn ha sigut substituït temporalment pel general retirat Keith Kellogg fins que es decideixi qui ocuparà definitivament el càrrec. Els possibles candidats són el mateix Kellogg, el general retirat i excap de la CIA David Petraeus, i Robert Harward, subcap del Comandament Central.

L’afer Flynn, però, no es tancarà amb la seva dimissió. El militar retirat també està sent investigat pel Pentàgon per haver acceptat diners del govern rus a finals del 2015 per oferir una conferència a Moscou, amb la qual cosa podria haver violat les normes de l’exèrcit nord-americà. A més, s’intensificaran les preguntes sobre si els contactes de Flynn amb Rússia van servir per beneficiar la campanya de Trump i perjudicar la de la seva rival, Hillary Clinton.

El que queda clar és que les noves revelacions complicaran l’aproximació entre la Casa Blanca i el Kremlin, que és el que persegueix Trump. Diversos polítics russos van defensar ahir Flynn i van afirmar que la dimissió pels seus contactes amb Rússia era pitjor que una “paranoia”.