Trump signa una venda d’armes per 90.000 M€

Trump ha triat l’Aràbia Saudita com a primer destí per al seu primer viatge oficial fora dels Estats Units. Ahir el president dels Estats Units aterrava de bon matí a l’aeroport de Riad, la capital de la monarquia petroliera, i trepitjava la catifa vermella, sempre per davant de Melania, que anava sense vel com ja va fer Michelle Obama fa dos anys. Ivanka Trump, l’anomenada primera filla perquè té despatx a l’ala oest de la Casa Blanca, i el seu marit també formen part de la delegació. De moment, el viatge ja dona fruits: Trump va signar ahir un contracte de prop de 90.000 milions d’euros en armament. A més, les autoritats saudites atorgaran a 19 empreses estatunidenques, entre les quals General Electric, Citibank i Boeing, la possibilitat d’invertir al regne. El viatge del president nord-americà, que acabarà a Berlín, continuarà demà, dilluns, amb una visita a Jerusalem, on es reunirà amb Benjamin Netanyahu.