Trump reconeix els ciberatacs durant les eleccions: “Crec que va ser Rússia"

Donald Trump ha respost aquest dimecres per primer cop com a president electe a les preguntes dels mitjans de comunicació, en una roda de premsa que s'ha celebra a la torre Trump, a Nova York.

“Seré el major creador d’ocupació que Déu mai ha creat", ha dit en el seu discurs abans de l'inici del torn de preguntes.

Relacions amb Rússia

En resposta a les informacions publicades dimarts -sobre la investigació de l'FBI d'uns informes que demostrarien contactes entre l'equip de campanya de Trump i Moscou i que Rússia té material personal compromès del futur president i li ha fet xantatge- Trump ha dit que "són tot notícies falses, això no ha passat" i que creu que "això mai hauria d'haver-se publicat". "Penso que és una desgràcia que informació falsa i que mai ha passat hagi arribat al públic", ha assegurat.

Durant la compareixença s'ha enfrontat amb un periodista de la CNN, a qui li ha negat una pregunta assegurant que el seu mitjà havia publicat "notícies falses". La CNN és un dels mitjans que s'ha fet ressò de la notícia de BuzzFeed, que ha publicat aquest dimarts els informes complets que investiga l'FBI.

Sobre la reunió que va mantenir amb les agències d'intel·ligència del país divendres, on l'haurien avisat dels informes que investiga l'FBI ha dit "aquesta reunió va ser classificada així que com comprendreu no puc explicar-ne res, i no s'hauria d'haver filtrat".

"Crec que és molt trist quan informes classificats arriben a la premsa".

Per primer cop, però, ha reconegut que Moscou està al darrera de dels ciberatacs contra el Partit Demòcrata durant les eleccions presidencials. "Crec que va ser Rússia, però no és l'únic país que ens ha piratejat", ha dit. "El pirateig informàtic no s'hauria de fer, però fixem-nos en el que hem descobert gràcies a això, com que Hillary tenia les preguntes del debat abans que se celebrés". I ha acusat el Comitè Nacional Demòcrata d'estar "obert als atacs" i de protegir-se pobrament.

"No tinc cap crèdit, cap acord amb Rússia", ha dit també en resposta a les acusacions de mantenir contactes per a negocis immobiliaris amb Rússia.

També li han preguntat sobre la promesa que ha fet, de millorar les relacions amb Rússia. “Si a Putin li agrada Trump, això és un punt a favor", ha dit.

"Rússia ens pot ajudar a combatre l'Estat Islàmic, que és un problema que ha creat l'actual administració marxant de la zona abans d'hora", ha afegit.

Conflicte d'interessos

Sobre un possible conflicte d'interessos ha dit que: "puc perfectament dirigir els meus negocis i el país a l'hora, ho podria fer, però no vull fer-ho".

"Els únics que tenen un problema amb la meva declaració d'impostos són els periodistes": d'aquesta manera ha justificat la seva decisió de no publicar-la.

Acords comercials

També ha parlat sobre Jeff Sessions, que ha escollit com a fiscal general i que dimarts va defensar la seva candidatura davant el Senat. "Va estar brillant ahir", ha dit Trump, "crec que tenim un dels millors equips que hi ha hagut mai". També ha elogiat el seu futur secretari d'estat, "no hi ha ningú en el sector com Rex Tillerson" i ha assegurat que les seves tries permetran al país tornar a fer grans acords comercials.

"Els nostres acords de comerç són desastrosos", ha dit, "perdem diners amb la Xina, amb el Japó i amb Mèxic".

Obamacare

"Pensava que mai em preguntaríeu sobre això", ha dit davant la primera pregunta sobre la reforma sanitària d'Obama.

"Estareu molt orgullosos del que farem en sanitat. L'Obamacare és un total i complet desastre".

Frontera amb Mèxic

"Construirem un mur", ha dit el republicà, espolsant qualsevol dubte sobre un possible marxa enrere en les seves promeses electorals. "No crec que haguem d'esperar ni un any ni un any i mig a començar a construir-lo, no hem d'esperar a tenir un acord amb el govern mexicà".

Quan li han demanat qui pagarà la construcció ha assegurat que "Mèxic finançarà el mur, tot i que serà a través del refinançament". També s'ha volgut allunyar-se de les acusacions de racisme "estimo els mexicans i alguns treballen per a mi".