Tusk qualifica la convocatòria d'eleccions al Regne Unit com a "digne de Hitchcock"

La decisió de la primera ministra britànica de convocar eleccions anticipades per al 8 de juny és, segons el president del Consell Europeu i líder de la UE per les negociacions pel Brexit, Donald Tusk, digne del cineasta de suspens Alfred Hitchcock.

"Ha estat Hitchcock el que ha dirigit el Brexit: primer un terratrèmol i la tensió augmenta", ha piulat Tusk, anterior president polonès i ara l'encarregat de gestionar les negociacions amb Londres.

Tusk es referia a la cèlebre cita del cineasta britànic, que va dir que una bona pel·lícula ha de començar amb un terratrèmol i ha de continuar amb un augment de la tensió.

May, que va substituir David Cameron al capdavant del Govern del Regne Unit després de la victòria del 'sí' al referèndum del Brexit, ha convocat, aquest dimarts, eleccions pel Parlament del país, que tindran lloc, si la Cambra Baixa aprova la decisió de May, el 8 de juny.

La primera ministra, no escollida en unes eleccions, ha dit en una compareixença sorpresa que "no hi ha alternativa a anar endavant" en la votació del referèndum i que espera que, amb aquestes noves eleccions, tant el Brexit com el seu Executiu en surtin reforçats.

El ministre d'Afers Estrangers alemany, Sigmar Gabriel, també s'ha referit a la decisió de May i ha expressat les seves esperances que la convocatòria d'eleccions serveixi per aconseguir "més claredat i transparència" en les negociacions amb la UE.

"Aquests dos aspectes són més importants que mai després de que els britànics votessin pel Brexit", ha dit Gabriel en una entrevista al diari ' Funke Mediengruppe'.