Víctimes molt joves entre els morts de Manchester

Olivia Campbell, una adolescent de 15 anys, ha sigut identificada aquesta nit com una de les 22 víctimes mortals de l'atemptat al Manchester Arena, el pavelló de la ciutat britànica on aquest dilluns actuava la cantant pop Ariana Grande. La mare de l'Olivia, Charlotte Campbell, ha anunciat aquesta matinada a la xarxa social Facebook que la seva "preciosa nena" havia mort. "Ves a cantar amb els àngels i segueix somrient", escrivia Campbell. La mare va explicar a la cadena britànica BBC que no havia tingut notícies de la seva filla des de les 20.30 h de dilluns. “Era al concert, em va dir que acabava de veure la banda de teloners i que s’ho estava passant superbé. Fins i tot em va donar les gràcies per haver-l'hi deixat anar”, va declarar emocionada.

Ahir, molts familiars, amics i coneguts van recórrer a Twitter i Facebook per intentar trobar nois i noies que havien assistit al fatídic concert d'Ariana Grande i que encara no havien sigut localitzats. Avui, les víctimes comencen a tenir nom i cognoms. I, sobretot, edat. Perquè el concert acollia un públic molt jove i la curta edat de les víctimes és l'ingredient més punyent de la tragèdia. Olivia Campbell, de 15 anys, però també Saffie Rose Roussos, de 8, la víctima més jove, i Georgina Callander, 18, o Kelly Brewster, 32 anys. Tots noms i cognoms que comencen a anunciar-se com un degoteig que precedeix els homenatges a la premsa i a les xarxes i que recorden un ritual que comença a ser habitual a Europa (París, Brussel·les, Estocolm...).

Aquest matí també s'han identificat com a víctimes una parella de pares polonesos que eren a fora del pavelló a l'hora que s'acabava l'espectacle: havien anat a buscar les seves filles a la sortida del concert. Les nenes estan bé, diu una nota de l'agència Reuters.

I és que l’atac de dilluns a la nit va ser contra "els més innocents i els més vulnerables, que havien de viure una de les nits més emocionants de la seva vida", com va destacar la primera ministra britànica, Theresa May, en la seva compareixença d’ahir al matí davant del 10 de Downing Street.

En efecte, el concert d’Ariana Grande així ho propiciava: la nord-americana té milers de seguidors, la majoria adolescents i joves, que es van desplaçar d’arreu de les illes Britàniques fins a la capital del nord d’Anglaterra per veure-la.

Entre els ferits, que estan ingressats en vuit hospitals del Gran Manchester, n’hi ha 12 que són menors de 16 anys. Alguns estan en estat greu.