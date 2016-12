Cap supervivent entre les 92 persones a bord d'un avió que ha caigut al mar Negre

Un avió rus Tu-154 amb 92 persones a bord que es dirigia a Síria s'ha estavellat aquest diumenge en aigües del mar Negre, minuts després d'enlairar-se de l'aeroport de Sotxi, al sud de Rússia. No s'han trobat supervivents. A l'aeronau, pertanyent al ministeri de Defensa rus, hi viatjaven militars, 9 periodistes i 64 integrants del cor i el conjunt de dansa Alexàndrov, de l'exèrcit rus, que es dirigien a la base aèria siriana de Jmeimim, on Rússia té desplegada una agrupació d'avions de guerra, per tal de participar en la celebració de Cap d'Any.

Entre els passatgers també hi havia la presidenta de la fundació Ajuda Justa, la doctora Elizaveta Glinka, una coneguda filantropa russa que duia una càrrega humanitària destinada a un hospital sirià.

L'avió, un trirreactor amb capacitat per a 180 passatgers, procedia de Moscou i havia fet escala per proveir-se de combustible a l'aeroport de Sotxi. Minuts després de l'enlairament, l'aparell s'ha precipitat al mar sense que els seus tripulants hagin donat cap tipus d'avís a la torre de control.

Nombrosos vaixells, helicòpters i 'drones' participen en les tasques de recerca. Fins ara han estat recuperat els cossos de deu dels ocupants de l'avió. De moment, les autoritats no han avançat versions sobre les possibles causes de l'accident, tot i que els especialistes s'inclinen per la hipòtesi que es va produir per un desperfecte tècnic.