El director de l'FBI: "Em fa venir nàusees pensar que vam tenir algun impacte en les eleccions"

El director de l' FBI , James Comey , ha assegurat aquest dimecres que la possibilitat d'haver influït en les eleccions presidencials –perjudicant Hillary Clinton– quan va informar el Congrés sobre la reobertura del cas contra la candidata quan faltaven 11 dies per als comicis li fa venir "lleugeres nàusees". Tot i així, ha defensat la seva decisió i ha dit que tornaria fer el mateix, ja que haver ocultat informació sobre el cas hauria sigut "catastròfic".

En una audiència davant el comitè de Justícia del Senat dels Estats Units, Comey ha explicat per què va informar els legisladors que estava investigant nous correus electrònics de Clinton. " Tenia dues opcions: l'una era parlar i l'altra era ocultar-ho [...]. Parlar era una opció realment dolenta, hi havia eleccions en 11 dies, Déu meu, era una opció realment molt dolenta. Però ocultar-ho, al meu entendre, hauria estat catastròfic, no només per a l'FBI", ha subratllat.

"Va ser una elecció difícil, però en retrospectiva encara crec que va ser l'elecció correcta", ha assegurat.



Les seves declaracions arriben un dia després que Clinton assegurés en un fòrum a Nova York que va perdre les eleccions per la ingerència electoral de Rússia, Wikileaks i l'FBI. I el seu rival i ara president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar, a través del seu compte de Twitter, que el director de l'FBI va ser el millor que li podria haver passat amb Clinton.