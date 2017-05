La fiscalia sueca tanca el cas de violació contra Assange

La Fiscalia sueca ha anunciat aquest divendres el tancament de la investigació preliminar oberta per un suposat delicte de violació el 2010 contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiat a l'ambaixada de l'Equador a Londres des de fa cinc anys per evitar ser extradit. "De debò? Oh, Déu meu", ha respost el periodista australià en conèixer que ha quedat desimputat de la causa.

The investigation against Julian Assange is discontinued https://t.co/77e8Ne9WQB — Åklagarmyndigheten (@aklagareSE) 19 de maig de 2017

Assange ha penjat a Twitter una imatge d'ell somrient i relaxat. Segons el seu advocat suec, l'arxiu de la causa li dona carta blanca per abandonar l'ambaixada. "És una victòria total per a Julian Assange. És lliure de deixar l'ambaixada quan vulgui. Hem guanyat el cas Assange. Està content i alleujat, però critica que hagi trigat tant de temps", ha declarat l'advocat Per E. Samuelsson a l'emissora pública Ràdio de Suècia.

Però Scotland Yard ha advertit que detindrà Assange si surt de l'edifici perquè encara té causes pendents "més greus" que la de violació.

"La fiscal en cap Marianne Ny ha decidit avui tancar la investigació en relació amb la suposada violació (grau menor) a Julian Assange", ha informat en un comunicat la fiscalia, que no facilitarà més detalls fins a una roda de premsa anunciada per al migdia.

El tancament de la causa sueca coincideix amb la posada en llibertat de Chelsea Manning, l'exsoldat nord-americana que va fer la filtració més gran de cables diplomàtics a Wikileaks i per la qual ha passat set anys a la presó, fins que Barack Obama li va commutar la pena.

La defensa d'Assange havia presentat fa dues setmanes davant un jutjat d'Estocolm una nova petició perquè li fos aixecada l'ordre d'arrest, apel·lant a declaracions del departament de Justícia dels EUA sobre la possibilitat de presentar càrrecs contra ell pel seu rol en el suposat robatori d'informació classificada.

La fiscalia havia de pronunciar-se avui sobre aquesta petició, a més d'informar de la investigació, dos mesos després d'haver finalitzat la traducció de l'interrogatori realitzat al novembre pel fiscal equatorià Wilson Toaing a Assange.

Assange sempre s'ha negat a lliurar-se a Suècia perquè tem ser enviat després als Estats Units per afrontar un judici militar per la informació difosa a Wikileaks, després que reclamés en dues ocasions tancar el cas i de la conclusió de l 'ONU que la detenció del periodista australià és arbitrària.

Assange va ser detingut per la policia britànica el desembre del 2010, i a partir d'aquí va començar un procés judicial que va culminar el juny del 2012, quan el Suprem va reafirmar l'extradició a Suècia i el periodista es va refugiar a la legació equatoriana