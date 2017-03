"La guerra arruïna la infància a Síria"

La salut mental dels nens sirians s'ha vist alterada de forma servera des de l'inici de la guerra de Síria ara fa 6 anys, segons adverteix l'informe 'Ferides invisibles', que ha publicat aquest dimarts l'ONG Save the Children. Entre altres problemes, la incontinència urinària és un dels més acusats.

Els nens sofreixen "estrès tòxic", segons expliquen experts en salut mental, fet que es dona quan experimenten el perill de forma freqüent i continuada, com és el cas de la guerra de Síria. Aquest problema es veu reflectit en el comportament dels infants, que estan contínuament nerviosos i passen constantment por. El 50% dels entrevistats per a l'informe no se senten segurs a l'escola o jugant a l'aire lliure, mentre que el 78% viuen en un estat de pena o extrema tristesa gairebé sempre.

Els continus bombardejos, atacs aeris, el foc d'artilleria i la violència en curs provoca un estat de terror diari. I els danys psicològics que es produeixen en conseqüència podrien ser irreversibles en aquests infants. Segons Alexandra Chen, especialista en protecció i salut mental infantil, "l'exposició perllongada al conflicte pot afectar el desenvolupament del cervell i altres òrgans, així com augmentar el risc de patir en l'edat adulta malalties cardíaques, abús de substàncies, depressió i altres trastorns de salut mental". A banda dels possibles problemes en l'edat adulta, alguns dels efectes més visibles en l'etapa infantil són la incontinència urinària, les dificultats en la parla, l'agressivitat, l'abús de substàncies, els casos d'autolesions i, fins i tot, els intents de suïcidi.

540x306 Nen sirià que sofreix les conseqüències de la guerra / SAVE THE CHILDREN Nen sirià que sofreix les conseqüències de la guerra / SAVE THE CHILDREN

L'estat de guerra permanent a Síria dificulta que els infants trobin suport psicològic dins del país. Abans de l'inici del conflicte només hi havia 30 centres dedicats a la salut mental, però ara la majoria de metges i professionals sanitaris han estat assassinats o han fugit de Síria. Des de l'ONG exigeixen l'alto el foc immediat i un acord per posar fi a la violència. El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha advertit: "Es tracta d'una tragèdia que no podem permetre que continuï".