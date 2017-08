La marxa supremacista de Charlottesville deixa 3 morts i 20 ferits

La polèmica marxa de blancs supremacistes a Charlottesville (Virgínia) ha viscut el moment més violent quan un cotxe, suposadament conduit per un dels participants, ha atropellat un grup de persones que es manifestava en contra de la concentració racista.

L'incident, que tot apunta que ha estat intencionat, ha deixat 3 morts i 20 ferits. Una de les morts va passar quan el vehicle va xocar intencionadament contra els opositors, mentre que les altres dues les va causar un helicòpter policial que es va estavellar mentre vigilava els enfrontaments. Aquest segon accident va causar la mort del pilot i d'un dels passatgers.

Segons testimonis locals, el conductor ja ha estat detingut. A última hora de la nit les autoritats nord-americanes van acusar formalment d'assassinat en segon grau per l'atropellament James Alex Fields Jr., un jove de 20 anys nascut a Ohio que ja ha ingressat a la presó.

En una breu compareixença, el president dels Estats Units, Donald Trump, va condemnar els fets, que va qualificar com una "mostra de fanatisme, racisme i violència". El republicà va matisar, però, que aquesta mena de situacions "han estat passant durant molt temps al nostre país: no amb Donald Trump, no amb Barack Obama". Aquest comentari fa referència a les múltiples acusacions que s'han dirigit contra el magnat per l'increment de les manifestacions racistes durant el seu mandat.

El fet va tenir lloc cap a la una del migdia (les cinc de la tarda a Catalunya) poc després que el governador de Virgínia, Terry McAuliffe, declarés l'estat d'emergència a Charlottesville pels enfrontaments entre els participants en la marxa i els contramanifestants. Brennan Gilmore, un resident de Charlottesville de 38 anys, que es va acostar a la zona de les protestes per oposar-se als nacionalistes blancs, va enregistrar l'atropellament.

