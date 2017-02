El Parlament Europeu aprova sense problemes el CETA

Llum verda per al CETA, el tractat de lliure comerç entre el Canadà i la Unió Europea que ha de reduir al mínim els aranzels entre totes dues parts. Com estava previst, el Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres per 408 vots a favor i 254 en contra aquest acord definit com de "nova generació" i que els seus defensors asseguren que suposarà " una oportunitat geoeconòmica i política" per a les empreses europees.

Els populars, conservadors, reformistes i liberals han donat suport a la iniciativa, mentre que els socialistes no han pogut votar en bloc a favor del sí per les discrepàncies que aixeca entre representants holandesos francesos i belgues, sobretot. La delegació espanyola ha votat a favor. A l'altra banda, l'esquerra unitària i els verds s'hi han posicionat en contra, en sintonia en aquest cas amb els euroescèptics, com Marine Le Pen o Nigel Farage, fet que els ha costat més d'un retret dels de la bancada del sí. El president de l'Eurocambra, l'italià Antonio Tajani, ha decidit abstenir-se en la votació argumentant que pel seu càrrec ha d'assumir a partir d'ara el resultat final, sigui quin sigui.

Els contraris al CETA desconfien que l'acord tingui prou garanties per defensar el medi ambient o els drets laborals europeus, alhora que alerten que el text atorga gran poder a les multinacionals, que comptaran amb tribunals d'arbitratge privats per denunciar els estats.

Mentrestant, a fora de l'edifici del Parlament, centenars de persones es manifesten en contra del CETA, perquè només servirà per enfortir les transnacionals en detriment de les petites i mitjanes empreses, les grans creadores d'ocupació a Europa.

L'àmplia majoria obtinguda pel sí suposarà un motiu de tranquil·litat per al primer ministre canadenc, Justin Trudeau, que visitarà demà dijous el Parlament i a qui se'l considera com un anti-Trump a l'altra banda de l'atlàntic.