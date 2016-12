La policia italiana abat el suposat autor de l'atemptat a Berlín

La policia italiana ha abatut aquest divendres el suposat autor de l' atemptat a Berlín, el passat dilluns. El ministre de l'Interior italià, Marco Minniti, ha confirmat que el mort és "sense cap mena de dubte" Anis Amri, de 24 anys, principal sospitós per l'atac que va acabar amb la vida de 12 persones i va deixar 48 ferits. L'home estava en cerca i captura.

“El meu germà va començar a resar a la presó d’Itàlia”, per Ricard G. SamaranchEn un control policial rutinari aquesta matinada a Sesto San Giovanni, un suburbi de Milà, el sospitós ha obert foc contra dos agents que han intentat parar-lo per demanar-li la documentació. Un dels agents ha disparat contra Amri, acabant amb la seva vida. Un altre agent està ferit, però la seva vida no corre perill.

Amri, després de l'atemptat de dilluns a Berlín, hauria arribat en tren a Itàlia procedent de França, via Chambéry, a la Savoia, fins a Torí i d'aquí a l'estació central de Milà. A Itàlia, hi havia entrat irregularment el 2011 a través de l'illa de Lampedusa i hi havia estat empresonat quatre anys per delictes com ara amenaces, robatoris i agressions.

Segons el diari 'La Repubblica', Amri ha cridat "Al·lahu-àkbar" [Déu és gran, en àrab] abans de morir. Ara la investigació se centra en determinar si el terrorista tenia alguna mena de suport a Milà i si l'arma que ha fet servir és la mateixa que va fer servir a Berlín.

Un vídeo publicat per la revista italiana 'Panorama' mostra la policia reunida al voltant d'una zona acordonada, en els moments posterior al tiroteig.



Les altres pistes de la investigació

La policia danesa havia tuitejat hores abans que un home amb la mateixa descripció que el sospitós era a Aalborg, al nord de Dinamarca, recomanant als veïns que es mantinguessin allunyats del lloc, on hi havia una operació en curs.

Amri, tunisià, també havia estat captat per una càmera en una mesquita al districte berlinès de Moabit el matí de dimarts, poques hores després de l'atac, segons ha informat RBB, la cadena pública alemanya.

En les primeres hores d'aquest matí, les forces especials han detingut dos homes sospitosos de planejar l' atac a un centre comercial a la ciutat d'Oberhausenin, a Renània del Nord-Westfàlia, ha informat la policia en un comunicat. Els homes –dos germans de Kosovo, 28 i 31 anys d'edat– han estat detinguts a la ciutat de Duisburg. Tot i això, segons la policia, no tenen relació amb Amri ni amb l'atemptat del passat dilluns.