Un terrorisme ‘low cost’ que genera psicosi col·lectiva

Imatge del camió ruixat d'escuma blanca, encastat en els baixos de l'edifici dels grans magatzems d'Estocolm. / DOMINIK ARMADA / REUTERS

Al-Qaeda instava els seus seguidors a utilitzar camions com a armes l’any 2010. Set anys després, la seva macabra crida ha trobat adeptes de la causa jihadista, els anomenats llops solitaris, que utilitzen aquest sistema per sembrar el pànic al vell continent. Quatre atacs en nou mesos a Europa seguint el mateix patró: l’atropellament indiscriminat de persones amb camió en zones molt concorregudes. Aquest és l’inquietant balanç d’accions terroristes d’Estat Islàmic a Europa.

L’atemptat d’ahir a Estocolm, a l’espera de confirmar la seva autoria, reprodueix l’atac de Niça, que va ser el primer d’aquestes característiques i el més mortífer de tots amb 84 morts i més d’un centenar de ferits. L’abast d’aquella acció va esperonar el jihadisme a repetir l’acció cinc mesos més tard a Berlin i fa tan sols dues setmanes a Londres, coincidint amb el primer aniversari dels brutals atemptats de Brusel·les, al cor d’Europa.

Un camió mata quatre persones a Estocolm

Una metodologia que els experts en jihadisme, com Jofre Montoto, no dubten que els terroristes seguiran utilitzant en el futur: “L’ús del camió s’ha convertit en un sistema preferent per Daeix per atacar perquè és fàcil i barat, no necessites comprar armes ni explosius ni requereix una infraestructura i, per tant, és impossible de detectar pels cossos de seguretat”.

L’impacte que genera també és un al·licient per al jihadisme perquè com anota l’analista de seguretat, “crea alarma social, genera una psicosi col·lectiva que provocarà -sinó ho ha provocat ja- que la població d’arreu del món cada cop que vegi un camió pel centre d’una ciutat tingui por i instal·lar aquesta sensació d’inseguretat a Occident és un factor que Estat Islàmic defensa amb vehemència”.

Tot plegat obeeix, a parer seu, a l’estratègia de Daeix o d’Al-Qaeda d’incitar els seus seguidors “a atacar com i quan es pugui amb l’objectiu de fer el màxim de mal”. En aquest sentit, el recurs del camió compleix amb escreix aquest requisit: “Un camió es molt efectiu perquè amb un ganivet només pots matar una persona abans de ser abatut, però amb un camió t’emportes per davant molta gent”. Davant d’aquest quart atac en camió, Montoto no descarta que les grans ciutats europees prenguin mesures extraordinàries com ara prohibir el pas de camions per les zones més cèntriques: “Quan hi ha esdeveniments importants ja es restringeix el trànsit als vehicles pesants i ara no m’estranyaria que es limités l’entrada de camions al centre de les ciutats”.

Tot i que Estocolm ja va patir un altre atemptat el 12 de desembre per la presència de l’exèrcit suec a l’Afganistan, l’expert en jihadisme posa en dubte que s’ataqui a estats que prenen part en conflictes del Pròxim Orient: “Daeix colpeja a tots els països, el seu objectiu és el món occidental, Suècia no és a l’Irak ni a Síria, no està involucrada en res ara”. Tampoc creu que hi hagi una raó que iniciti ciutadans europeus a cometre accions terroristes en nom de l’Estat Islàmic: “Cadascú te la seva pròpia història al darrera, però no es pot dir que sigui per una qüestió d’exclusió social o racisme perquè l’autor de l’atemptat de Londres era professor d’anglès, no hi ha una única raó que ho expliqui”.