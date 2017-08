Atresmedia comença el rodatge de la sèrie ‘Matadero’

El thriller es consolida com un dels gèneres preferits de les cadenes espanyoles. Després de Sin identidad, Atresmedia i Diagonal TV reincideixen en les històries de suspens amb Matadero, una nova sèrie que van començar a rodar dilluns, segons va confirmar la productora. El protagonista de la història, que també tindrà tocs d’humor negre, és el Francisco, un empresari que es dedica a importar porcs barats i de mala qualitat de Portugal per després vendre’ls. L’home té una relació conflictiva amb el seu cunyat Alfonso, al qual fa xantatge per aconseguir els certificats de qualitat de la carn que importa.

Els protagonistes de la sèrie, que tindrà deu capítols i un final tancat, seran Pepe Viyuela, en el paper d’Alfonso, i Antonio Garrido, que donarà vida a l’empresari. Amb Matadero, Diagonal TV continua la seva relació amb Atresmedia, grup per al qual ja ha fet altres sèries com Amar es para siempre o La catedral del mar.