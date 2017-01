La Carrie es retroba amb el seu passat més dolorós

Alerta, aquest article conté espòilers de la cinquena temporada de Homeland.

Si fos per Homeland, la presidència dels Estats Units estaria encapçalada per una dona. La sisena temporada de la sèrie d’espies aterra avui a la mitjanit a la Fox amb l’elecció recent d’Elisabeth Keane (Elisabeth Marvel), una senadora de Nova York, com a cap d’estat i de govern dels EUA. La nova presidenta tindrà un paper clau en la història de la Carrie (Claire Danes), que tornarà al seu país natal després de diverses temporades combatent el terrorisme arreu del món. Després d’evitar un atemptat a Berlín, la protagonista de la ficció s’instal·larà a Brooklyn, a Nova York, on treballarà per ajudar els musulmans que viuen als EUA. La nova entrega de Homeland arrencarà uns mesos després del final de la cinquena temporada i desxifrarà algunes incògnites que van quedar en l’aire en l’últim capítol emès, com ara què ha passat amb el Quinn (Rupert Friend) després de patir un atac terrible de gas sarín i que la Carrie tingués la vida de l’agent a les seves mans.

El retorn de la protagonista als EUA anirà lligat al retrobament amb un passat que havia deixat enrere. A la seva nova feina haurà d’enfrontar-se a un cas que li recordarà el joc d’identitats del sergent Brody (Damian Lewis): Sekou Bah (J. Mallory McCree), un jove musulmà que grava i publica vídeos sobre atemptats a Nova York, serà acusat de terrorista. Les intencions ambigües del noi faran ballar el cap a la Carrie, que dubtarà del jove i es veurà influïda per un misteriós agent de l’FBI convençut de la culpabilitat del Sekou i interpretat per Dominic Fumusa.

En el terreny personal, les coses tampoc seran fàcils per a la Carrie, que haurà de compaginar la dedicació a la feina amb la criança de la seva filla Franny. A més, el record del pare de la nena la perseguirà i veurà com el seu entorn li qüestiona la seva manera d’exercir de mare. Malgrat la intenció de la protagonista de mantenir-se lluny de la CIA, el Saul (Mandy Patinkin) i el Dar Adal (F. Murray Abraham) intentaran que l’agent segueixi en actiu. Els dos alts càrrecs de l’agència central d’intel·ligència també maquinaran una estratègia sibil·lina per evitar que la nova presidenta posi en marxa una sèrie de mesures sobre l’actuació dels EUA al Pròxim Orient.

Amb un ritme més lent que l’inici d’altres temporades, Homeland també aprofundirà en les polítiques i aliances de la presidenta, que treballarà colze a colze amb una nova cap de gabinet interpretada per Hill Harper i amb un general del departament de Defensa encarnat per Robert Kneppy. En aquesta temporada, a més, apareixerà el filantrop Otto During (Sebastian Koch), que serà el responsable de la fundació on treballa la Carrie, i el Max (Maury Sterling), l’expert en vigilància de l’equip de l’agent. Tot i que els EUA seran l’escenari inicial dels capítols de Homeland, la sèrie també viatjarà fins a Abu Dhabi i Israel. La nova entrega tindrà 12 episodis que deixaran oberta la història de la Carrie, ja que Showtime ha confirmat que Homeland seguirà, com a mínim, fins a la vuitena temporada.