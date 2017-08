Catalunya Ràdio cobrirà la manifestació de dissabte i l'Alabès-Barça s'emetrà per les freqüències d'iCat

Catalunya Ràdio prioritzarà la cobertura de la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona contra el terrorisme per davant del partit del Barça, que es disputarà a la mateixa hora. L'emissora pública oferirà, a partir de les cinc de la tarda, un programa especial des de Barcelona que conduirà Mònica Terribas per informar sobre la manifestació, que començarà a les sis sota el lema 'No tinc por'. Mentrestant, 'La TdP' de l'Alabès-Barça s'oferirà, a partir de les 17.15 -el partit comença a les 18.15-, per les freqüències d'iCat.

Aquestes freqüències, que estaven en desús des de l'octubre del 2012, van començar a funcionar de nou, en període de proves, l'1 d'agost, amb la previsió que a partir del 6 de setembre l'emissora musical i cultural de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) torni a emetre ja de forma regular a través de la FM a partir del 6 de setembre.

De fet, la freqüència d'iCat a Barcelona, el 92.5 de la FM, ja s'ha utilitzat durant els últims anys per oferir els partits del Barça sense el retard que s'aplica al senyal principal per sincronitzar-lo amb l'emissió televisiva. A la web de Catalunya Ràdio es pot consultar la llista de tots els dials on es pot sintonitzar iCat arreu del territori.