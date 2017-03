Caterina Albert i Carmen Balcells al 'Sense ficció' d'aquest dimarts

Doblet de dones potents de les lletres catalanes, al Sense ficció d’aquest dimarts. Víctor Català -pseudònim de Caterina Albert- protagonitza el primer dels dos documentals (21.55h), una recreació de la vida de la singular narradora, autora de peces fonamentals com Solitud i Drames rurals. Míriam Iscla és l’encarregada d’encarnar la protagonista, en una producció dirigida per Francesc Escribano, amb guió de Sílvia Soler. Amb el títol de La Víctor, la peça arriba a la pantalla després que el 2016 se celebrés l’any Caterina Albert, que commemorava el 50è aniversari de la seva mort. A mig camí entre el documental i la ficció, el fil conductor és l’encàrrec que rep Iscla d’assumir el rol d’aquesta escriptora. Però, en el moment de rebre la proposta, el seu coneixement d’Albert és mínim: només sap que és dona i escriptora. Comença, doncs, un treball d’investigació que la du a parlar amb les persones que més bé coneixen el pensament i l’obra d’aquesta autora cabdal.

Quan acabi La Víctor, TV3 programarà La clàusula Balcells (23.00 h). En aquest cas, el treball se centra en la famosa agent literària -superagent, li arribarien a dir- que, lluitant contra tots els elements, va aconseguir situar la literatura hispana als primers llocs de les lletres mundials des de la seva oficina a Barcelona. El treball està dirigit per Pau Subirós i és una producció de Batabat.

Entre els personatges que desfilen per aquest documental hi ha alguns dels seus clients, com ara Mario Vargas Llosa, Isabel Allende i Carme Riera.