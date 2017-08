El Consell de la Informació de Catalunya analitzarà la cobertura periodística de l'atemptat

El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha anunciat aquest divendres que "encarregarà un estudi sobre la informació publicada pels mitjans en relació amb els atemptats terroristes" de Barcelona i Cambrils de la setmana passada". L'objectiu és analitzar "la cobertura informativa feta pels mitjans catalans" i valorar-la "en relació amb el compliment del Codi Deontològic".

Aquest organisme, depenent del Col·legi de Periodistes i que es dedica a "vetllar pels principis ètics del periodisme", recorda que, en un moment "d'angoixa i incertesa" com el que ha provocat la "barbàrie terrorista" que ha colpejat Catalunya, "els mitjans de comunicació són essencials per tal d’aportar la informació necessària" que permeti a la societat "afrontar aquesta tragèdia amb els elements que l’ajudin a interpretar els fets, a actuar de la manera més convenient i a col·laborar en tot allò que sigui necessari". "Els mitjans -diu el CIC- han de proporcionar l’assossec que sigui possible dins de la gravetat de la situació viscuda, i la sensibilitat i el respecte vers les víctimes que s’espera d’ells en una societat democràtica, en el text i en la imatge. La millor manera de respondre la brutalitat és amb el respecte a la dignitat humana".

Malgrat això, el Consell lamenta que "mai una cobertura informativa a casa nostra havia generat tanta polèmica", i subratlla que "la informació sobre els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils feta per alguns mitjans de comunicació ha ferit la sensibilitat de nombroses persones". Tot plegat, diu l'organisme, "ha provocat un encès debat sobre la conveniència d’haver publicat certes fotografies i informacions particularment sensibles".

En aquest sentit, el CIC s'ofereix a "tots aquells que s’hagin sentit afectats per la cobertura informativa dels atemptats o tinguin dubtes sobre les decisions ètiques preses pels mitjans" catalans perquè els facin arribar les seves queixes i consultes a través del correu cic@periodistes.cat.

La setmana passada, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ja va advertir que estava "analitzant d'ofici l’emissió d’imatges de menors víctimes dels atemptats" de Barcelona i de Cambrils que "actuarà" si detecta "incompliments de la normativa".