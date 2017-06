Enrique Urbizu comença a rodar ‘Gigantes’ per a Movistar+

Aquesta setmana s’ha iniciat el rodatge de Gigantes, una sèrie de Movistar+ dirigida per Enrique Urbizu i protagonitzada per José Coronado, que tornen a treballar junts sis anys després de No habrá paz para los malvados. L’actor hi interpreta el patriarca d’una família de delinqüents que ha promogut l’enfrontament entre els seus tres fills, encarnats per Daniel Grao, Isak Férriz i Carlos Librado. Segons el director, els tres nois “s’han criat sota un règim devastador, d’una ferocitat extrema” i ara “es consideren invencibles” però “no tenen moral, només volen destruir-se entre ells”. Yolanda Torosio i Sofía Oria aportaran el contrapunt femení a aquest “melodrama familiar” a través de dos personatges “molt intensos” que, tot i estar “envoltats de violència”, volen “fer les coses d’una altra manera”, diu Urbizu. La sèrie, de sis capítols, s’estrenarà el 2018 i es roda en escenaris de la perifèria de Madrid que fins ara “no havien sigut explorats” en la ficció televisiva.