Enterrant els 'papers de Panamà' a l'últim paràgraf

260x259 Els premis es van crear el 1917 Els premis es van crear el 1917

Bona part de la premsa nacional i internacional ha destacat el premi Pulitzer atorgat a la investigació dels anomenats 'papers de Panamà'. D'entre els 18 guardons periodístics entregats aquest dilluns, mitjans com 'La Vanguardia', 'El Periódico', 'El Mundo', '20 Minutos', 'La Nación' (Argentina), 'El Universo' (Equador) o 'The Guardian' (Regne Unit) destaquen aquest premi en concret als seus titulars. En canvi, tant a l''Abc' com a 'El País' no només no hi figura en el títol, sinó que a més cal anar a l'últim paràgraf de la crònica per trobar-los esmentats. Context 1: El president d''El País', Juan Luis Cebrián, va quedar esquitxat per la polèmica, ja que en els papers hi sortia el nom de la seva exdona i ell va acabar denunciant alguns dels mitjans que el relacionaven amb l'afer. Context 2: L''Abc' va fer una defensa tancada del ministre Soria (que hi figurava, juntament amb el seu germà, i va acabar dimitint per l'escàndol). Són dos factors que poden explicar per què una investigació d'abast global –amb prop de 400 reporters interconnectats– i que evidencia les noves formes del periodisme acaba relegada a un esment brevíssim en l'últim paràgraf.

Bustos

El 'Sun' criticava el comentari d'un locutor de golf de la BBC que va fer notar que la faldilla de la nòvia de Sergio Garcia era "la més curta de tot el circuit". És el mateix diari que, també a pàgina completa, oferia la fotografia de tres dones de bust abundant mostrat en balconada, que eren les tres noves candidates al concurs El millor escot del Regne Unit, organitzat per tan cultural mitjà. És aquesta hipocresia de qui s'escandalitza d'allò que ell mateix fomenta. O com el crític que fa el ploricó perquè algú altre el critica: un llast del món que se'n va, de quan la premsa era la gran fiscalitzadora pública a qui ningú fiscalitzava.