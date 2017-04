El fiscal veu Ferrusola com la primera titular dels comptes a Andorra, i 4 claus del dia

1.

El fiscal veu Ferrusola com la primera titular dels comptes a Andorra. L’expresident és “el factor comú” dels Pujol, segons el ministeri públic.

2.

L’oposició xoca i demostra debilitat davant Rajoy. Podem planteja una moció de censura a corre-cuita i el PSOE i Cs se’n desmarquen perquè hi veuen “mala fe”.

3.

Brussel·les denuncia l’Estat per la directiva hipotecària. Espanya no ha incorporat la llei per protegir els clients.

4.

Busquen l'autor d'un doble homicidi al Prat. Es tractaria de dues noves víctimes de la guerra entre clans de narcotraficants dominicans, segons avança La Vanguardia.

5.

El Barça denunciarà el president del Màlaga a Antiviolència. El xeic Adbullah al-Thani fa un tuit on titlla el club "d'escòria catalana", i un dia més tard explica en un altre tuit que les paraules anaven dirigides "a la premsa catalana" pel que van publicar sobre Míchel.