La HBO estrena per sorpresa 'The deuce', la nova sèrie de David Simon

La cadena HBO ha decidit avançar l'estrena de 'The Deuce', la nova sèrie de David Simon, i des d'avui ja està disponible a la plataforma l'episodi pilot de la ficció, tot i que la data oficial de llançament era l'11 de setembre. La ficció, protagonitzada per James Franco i Maggie Gyllenhaal, explica els inicis de la industria pornogràfica a Nova York.

Segons ha informat HBO Espanya, els següents episodis estaran disponibles cada dilluns a la plataforma a partir del 18 de setembre. El servei ha aclarit que es tracta d'una estratègia conjunta amb HBO Estats Units, que també ha penjat avui el capítol al seu servei de 'streaming' HBO GO, tot i que a partir del 10 de setembre emetrà la sèrie a través del seu canal de televisió. En el cas de HBO Espanya, al tractar-se d'un servei únicament 'online' es reprendrà l'emissió el 18 de setembre.

La sèrie segueix la vida de dos germans bessons, Vincent i Frankie Martino, interpretats per Franco. Un és un cambrer casat amb una dona capritxosa i l'altre és un estafador professional amb deutes a la màfia. El drama de Simon és un retrat de l'ambient de la zona de Times Square durant els anys 70, un barri poblat per prostitutes, com la veterana Candy, a qui dona vida Gyllenhaal, proxenetes i joves sense futur.

David Simon és considerat un dels responsables de la revolució que han experimentat les sèries en els últims 15 anys gràcies a 'The wire'.