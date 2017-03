L’‘Info K’, premi Zapping a millor programa d’actualitat

Els premis Zapping, els guardons que celebren la qualitat audiovisual i que els espectadors decideixen a través de votació, van distingir ahir l’Info K de TV3 com el millor programa d’actualitat, davant d’Aquí la Tierra i Tips, tots dos de TVE. En emissió des del 2001, aquest informatiu infantil es defineix per explicar didàcticament temes complexos com la crisi dels refugiats o la transsexualitat. La victòria arriba després de quatre anys sent finalistes d’aquests premis, impulsats per l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC).

Per a Laia Servera, editora i presentadora del programa, el premi és “un reconeixement, però no tant pel programa sinó per la necessitat d’informar els nens, que hi és i costa que es reconegui”. “Es tendeix a pensar, per un excés de paternalisme, que als nens no els interessa l’actualitat -va explicar a l’ARA-. Però a l’ Info K comprovem cada dia que no és així. Si els «grans» els vetem la informació i no els expliquem què passa al món, no s’hi sentiran involucrats. La informació és un dret que no podem robar als nens”.

Per l’escenari del CaixaForum de Barcelona, on es va celebrar la gala de la 22a edició, també hi van desfilar altres premiats catalans. Va ser el cas dels responsables de Ja t’ho faràs, el programa que ensenya a reciclar materials durant les sobretaules de dissabte a TV3. Ells van ser els encarregats de recollir la distinció a millor espai divulgatiu, a la qual també aspiraven Emergències, també de la televisió pública catalana, i Desafía tu mente, de TVE.

Uns premis de ficció repartits

En l’apartat de ficció, la vencedora va ser El Ministerio del Tiempo, que per segon any consecutiu va ser nomenada millor sèrie. Les seves rivals eren dues ficcions cancel·lades fa poc: Bajo sospecha, d’Antena 3, i Olmos y Robles, de TVE. Malgrat que es va endur el premi gros, cap dels seus actors va veure reconeguda la seva interpretació. Ni Nacho Fresneda ni Aura Garrido, tots dos finalistes, van poder pujar a l’escenari.

Va ser Lara Díez, actriu de Polònia, la preferida del públic en la categoria de millor interpretació femenina. Amb el premi van reconèixer les capacitats camaleòniques que cada setmana demostra al programa de sàtira política, on parodia Anna Gabriel i Inés Arrimadas. L’any passat aquesta categoria també va anar a parar a l’espai de la productora Minoria Absoluta. En aquella ocasió la premiada va ser Agnès Busquets, encarregada d’encarnar Ada Colau i la reina Letícia, entre d’altres.

En l’àmbit masculí l’escollit va ser Álex O’Dogherty, popular arran de la seva participació a Camera café. Es va endur el premi gràcies al personatge de Damián Navarro, l’alcalde que interpreta a Olmos y Robles de TVE. Un dels damnificats va ser Francesc Orella, que es va quedar sense recompensa pel seu paper a Merlí.

Durant la gala també es va anunciar qui era el millor presentador. En aquest cas va resultar premiada Ana Pastor, conductora d’ El objetivo, de La Sexta. S’enfrontava als catalans Jordi Évole i Quim Masferrer, finalistes per la seva feina al capdavant de Salvados i El foraster, respectivament. En el seu primer any com a finalista, Masterchef Celebrity -un dels èxits d’audiència de la temporada per a La 1- va aconseguir triomfar com a millor programa d’entreteniment.

Finalment, es va premiar la tasca en l’àmbit local d’ Autèntics.cat (PuntAvuiTV), presentat i dirigit per la periodista Xantal Llavina. També aspiraven al guardó Art a l’aula, d’Olot Televisió, i Diada de la Mercè. Pilars caminant, del canal TAC 12.