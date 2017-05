Els diaris catalans, dividits sobre si els comuns segueixen dins el Procés

Col·lisió interessant de titulars a les portades dels diaris catalans. Tant 'La Vanguardia' com 'El Periódico' posen l'èmfasi en el distanciament dels comuns respecte del referèndum. El diari del Grupo Godó obre portada amb “El Govern opta per la via unilateral sense els comuns”, i el del Grup Zeta fa el mateix amb “La via unilateral esquerda el bloc proreferèndum” i el subtítol “Puigdemont perd els comuns en donar per morta la possibilitat d'una consulta pactada”. Per contra, l'ARA titula en primera: “Objectiu: sumar-hi els comuns”. El cert és que totes les interpretacions de la notícia són vàlides. Els partits del 'sí' han deixat la porta oberta de l'anomenat Pacte Nacional, el fòrum que agrupa els partidaris del dret a decidir, on hi ha la nova esquerra (empeltada de vella esquerra, d'acord). Al mateix temps, i fidel a la màxima puigdemontiana per excel·lència – “referèndum o referèndum”–, el bloc del 'sí' es conjura per seguir endavant amb la votació, sigui pactada o no. És a dir, o no. I, per tant, no deixarà que els comuns paralitzin el referèndum en nom d'un pacte amb l'Estat que, a dia d'avui –i de demà, i de demà passat– sembla més aviat una entelèquia. Aquesta eterna ambigüitat dels comuns, en tot cas, permet als diaris contraris a deixar que els catalans decideixin el seu futur polític titular en negatiu, i viceversa. Però alerta, que el procés ha demostrat que és una trituradora d'ambigüitats: 'remember' Unió.

Mentrestant, a Madrid tendien a ignorar la complexitat catalana i celebraven l'adhesió de Sánchez al 'no' al referèndum. L''Abc', per exemple, ufanejava: “PP, PSOE i Cs exhibeixen unitat davant el secessionisme lliurat als antisistema”. Com deu ser, l'eufòria, que fins i tot a 'El País' obrien portada amb el líder del PSOE i s'oblidaven d'insultar-lo, ni que fos una miqueta...!