L’èpica moderna nord-americana de Neil Gaiman arriba a Amazon

American gods, una sèrie basada en el bestseller homònim de Neil Gaiman, ja es pot veure, des d’aquest dilluns, a Amazon. Creada per Bryan Fueller ( Annibal, Carrie ) i Michael Green ( Logan ), explica la història de Shadow Moon, interpretat per Ricky Whittle ( Los 100 ), un home que després d’una temporada a la presó arriba a casa seva i descobreix que la seva dona ha mort dies abans en un accident de cotxe. De camí al seu funeral coneix un personatge misteriós, anomenat Mr. Wednesday, que li ofereix treballar com a guardaespatlles en un perillós viatge a través dels Estats Units, on reclutarà aliats per a una guerra imminent entre els déus antics i els déus nous.

La sèrie, que combina elements de mística contemporània amb acció, compta amb actors de la talla d’Ian McShane ( Lovejoy, Els pilars de la Terra ), Gillian Anderson ( Annibal, Expediente X ) i Kristin Chenoweth ( El ala oeste de la Casa Blanca, Criando malvas ).