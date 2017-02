L’’spin-off’ de ‘The blacklist’ arriba avui a Movistar+

James Spader i Megan Boone tornen a partir d’avui a la petita pantalla amb l’ spin-off del thriller criminal The blacklist. Titulada The blacklist: redemption, aquesta nova producció se centra en tres criminals de la famosa llista negra de Raymond Red Reddington, l’excèntric milionari que protagonitza la sèrie original. Els tres delinqüents de l’ spin-off són Tom Keen ( Ryan Eggold), la seva mare, Susan Scottie Hargrave ( Famken Janssen), i l’assassí Mathias Solomon ( Edi Gathegi).

Creada per Jon Bokenkamp, l’autor de la seva predecessora, The blacklist: redemption es pot veure a Movistar+ l’endemà de l’estrena als Estats Units. A la sèrie també hi participen els actors Terry O’Quinn, Adrian Martinez i Tawny Cypress.