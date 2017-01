Mor Mary Tyler Moore, la protagonista de 'La chica de la tele'

L'actriu i humorista nord-americana Mary Tyler Moore ha mort avui als 80 anys, segons informen diversos mitjans nord-americans. Coneguda sobretot per encarnar la protagonista de 'La chica de la tele', la intèrpret va treballar al cinema, al teatre i a la televisió al llarg de més de 40 anys de professió. A 'La chica de la tele', que a Espanya es va poder veure a Televisió Espanyola durant els anys 70, Moore interpretava una dona soltera que comença a treballar en una cadena de televisió.

La comèdia, en què també participaven els actors Edward Asner, Gavin MacLeod i Ted Knight, va tenir 7 temporades. Moore va rebre diversos reconeixements pel seu paper a 'La chica de la tele', entre els quals un Globus d'Or a la millor actriu de comèdia el 1971 i 4 premis Emmy (1972, 1973, 1974 i 1976) a la millor actriu protagonista de comèdia. Abans de 'La chica de la tele', l'actriu va formar part de la comèdia televisiva 'The Dick Van Dycke Show', en què va donar vida a Laura Petrie, l'esposa del protagonista. Per aquesta interpretació Moore va aconseguir un Globus d'Or a la millor actriu de televisió (1965) i 2 premis Emmy (el 1964 i el 1966). En el camp de la televisió, la humorista també va participar en produccions com 'First, you cry', 'Heartsounds', 'Lincoln' i 'Stolen babies'.

Més enllà de la seva faceta televisiva, Mary Tyler Moore també va fer diverses incursions en el món cinematogràfic. L'actriu va aparèixer en una dotzena de pel·lícules, entre les quals 'Thoroughly Modern Millie', 'Change of habit' i 'Ordinary People'. Per aquesta darrera, Moore va guanyar el Globus d'or a la millor actriu de drama el 1981 i va estar nominada a l'Oscar a la millor actriu el mateix any. També va treballar als escenaris de Broadway.