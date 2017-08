Els Mossos vinculen ara l’atac de la Rambla amb el cotxe de la Diagonal, i quatre claus més del dia

1.

Els Mossos vinculen ara l’atac de la Rambla amb el cotxe de la Diagonal. La hipòtesi és que l’autor de la massacre a Barcelona fugís amb el vehicle que va saltar-se el control.

2.

Els 12 integrants de la cèl·lula terrorista de Ripoll. Aquests són, segons els Mossos, els presumptes terroristes que dijous van provocar una matança a Barcelona i Cambrils. El primer detingut per l’atemptat diu que va llogar la furgoneta pensant-se que era per a una mudança.

3.

L'apunt de la directora de l'ARA, Esther Vera: "La por a la llibertat".

4.

Cuixart: "L’endemà de l’1-O dependrà de la nostra perseverança". Crida a la mobilització de les entitats sobiranistes.

5.

Un Barça en reconstrucció recupera la rialla. El Barça va debutar a la Lliga amb un triomf terapèutic, un debut en el qual era clau no fallar per permetre a Valverde treballar amb la calma que no ha tingut des que va arribar.