Netflix completa el seu pòquer d'herois Marvel amb 'Iron fist'

Netflix aprofundeix en el seu idil·li amb Marvel. Després de produir les exitoses Jessica Jones, Luke Cage i Daredevil, la plataforma online segueix confiant en l’univers d’aquesta editorial de còmics amb Iron fist. La sèrie, que estarà disponible a partir de divendres, recupera el superheroi de caràcter espiritual i expert en arts marcials creat per Roy Thomas i Gil Kane el 1974.

Fent bons els tòpics que solen envoltar el gènere, el còmic parteix de la set de venjança del seu personatge principal, Daniel Rand -interpretat per Finn Jones-, un jove que amb nou anys perd els seus pares mentre buscaven una ciutat mítica. Ja adult, després de passar 15 anys en un monestir entrenant-se com a guerrer, decideix tornar a la seva Nova York natal per lluitar contra els enemics del seu pare a cops de kung-fu i amb un puny de força sobrehumana.

Amb aquesta nova sèrie, que consta de 13 capítols, Netflix aspira a repetir l’èxit aconseguit amb les tres propostes anteriors, que la van unir al món de l’editorial nord-americana. Especialment amb Jessica Jones, amb què han sabut donar una volta al gènere apostant per un personatge femení fort i una atmosfera marcada per un toc neo-noir intens.

L’aproximació feminista a un àmbit que prefereix protagonistes masculins va ser una sorpresa ben rebuda tant pel públic com per la crítica. El compromís amb el món femení s’ha convertit, des d’aleshores, en una de les marques de Jessica Jones, fins al punt que la showrunner de la ficció, Melissa Rosenberg, va anunciar que tots els capítols de la segona temporada estaran dirigits per dones. Caldrà esperar, però, fins al 2018 per poder-los veure.

Personatges femenins forts

Iron fist, tot i tenir protagonista masculí, també compta amb personatges femenins poderosos. És el cas de Colleen Wing, la companya d’aventures del protagonista interpretada per Jessica Henwick, una descendent de samurais que, sobrepassada pels deutes, participa en les baralles d’un club de lluita a canvi de diners. La sèrie també recupera Claire Temple, la infermera encarnada per Rosario Dawson que apareix esporàdicament a les anteriors produccions de Marvel.

Són elles dues les que acaben donant solidesa a una sèrie que, malgrat els esforços, queda per sota del nivell de les anteriors ficcions de Marvel, segons han assenyalat publicacions nord-americanes especialitzades. El descontent de la crítica ha fet que Finn Jones es veiés obligat a defensar la feina feta.

Tot i aquest petit entrebanc, Netflix encara pot seduir els seguidors dels còmics d’acció. Per al 2017 té prevista l’estrena de The Defenders, una minisèrie de vuit capítols amb la presència estel·lar de Sigourney Weaver. La tinent Ripley d’ Alien hi interpreta la malvada de la funció, a la qual s’enfronten els herois de les quatre produccions amb segell Marvel emeses a Netflix. Abans d’acabar l’any també estarà disponible The Punisher, centrada en el personatge de Frank Castle, que ja va ser presentat en la segona temporada de Daredevil.

Altres novetats de la setmana

‘You are wanted’

Primera producció original alemanya d’Amazon. Amb una primera temporada de sis capítols, explica la història d’un jove gerent d’hotel al qual la vida li fa un tomb després d’un misteriós atac informàtic. Acusat de terrorisme, haurà de lluitar per poder netejar el seu nom i el de la seva dona. Disponible a partir de divendres.

‘Channel Zero’

Nova ficció que té format d’antologia -cada temporada tindrà una trama diferenciada- i que barreja històries de misteri i terror. En la seva primera entrega segueix Mike Painter, interpretat per Paul Schneider, un psicòleg infantil que va ser testimoni de la desaparició del seu germà bessó quan eren nens. Dècades més tard, torna al seu poble per investigar què va passar realment. La sèrie està basada en una narració del dibuixant online Kris Straub i ja està renovada per a una segona temporada. Debuta a HBO divendres.

‘One Mississippi’

Amazon estrena divendres la primera temporada d’aquesta sèrie creada per Diablo Cody, guionista de Juno, i la humorista Tig Notaro, que exerceix de guionista i protagonista. De caràcter semiautobiogràfic, explora el retorn a casa d’una actriu còmica després de la mort de la seva mare. Entre els productors hi figura Louis C.K.

‘Mamá contra corriente’

Dones de l’Upper East Side superades per la maternitat. En aquesta proposta que s’estrena dijous a Cosmopolitan hi trobem Jill Weber, una mare de tres fills que, tot i tenir una vida fantàstica, no acaba de trobar el seu lloc en el barri més aristocràtic de Nova York. Per sort compta amb el suport de la seva millor amiga, Vanessa.