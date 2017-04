Netflix ja frega els 100 milions d'usuaris a tot el món

Netflix està a punt d'arribar als 100 milions d'usuaris a tot el món. Fins al 31 de març, la companyia havia acumulat 98,75 milions d'abonats, una xifra que supera de llarg els 93,8 milions que tenia al final de l'any passat. Si es compleixen les seves previsions, aquesta barrera se superarà durant aquest trimestre, ja que Netflix calcula que el 30 de juny ja tindrà 101,95 milions d'usuaris.

D'aquests subscriptors, més de la meitat (concretament, 50,85 milions) viuen als Estats Units, on la xifra ha crescut un 2,8% durant l'últim trimestre. A la resta del món hi té 47,89 milions d'abonats, un 7,9% que el 31 de desembre.

D'altra banda, Netflix va anunciar aquest dimarts que durant el primer trimestre del 2017 va obtenir un benefici net de 178,22 milions de dòlars (uns 166,5 milions d'euros), la qual cosa suposa multiplicar per sis el seu resultat del mateix període de l'any anterior.

La facturació global de la plataforma de vídeos en 'streaming' entre el gener i el març va ser de 2.636,6 milions de dòlars (2.464 milions d'euros), una xifra un 34,7% superior a l'obtinguda un any abans. La companyia va explicar que el fet d'haver retardat fins al segon trimestre l'estrena de continguts com la cinquena temporada de 'House of Cards' li ha permès aconseguir uns marges més alts en el primer trimestre. Així, si la previsió és que al tancament de l'any el seu marge de benefici se situï a l'entorn del 7%, durant el primer trimestre va ser del 9,7%. Els càlculs de la companyia són que al segon trimestre el marge d'explotació sigui del 4,4%.