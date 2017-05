Netflix utilitza l'etiqueta #hashtagcampaña que ha revolucionat les xarxes socials

El candidat a governador a l'estat de Nayarit a Mèxic pel partit Encuentro Socialista (PEN) va fer un cartell de campanya amb un 'hashtag' que ha fet esclatar de riure les xarxes. Si realment es tractava d'una estratègia de màrqueting perquè la gent se sentís partícip del missatge que volia transmetre el partit, tal com va defensar el polític, o si va ser fuit d'un error, tal com van pensar molts ciutadans, no ho sabrem mai. El que és segur és que #hastagcampaña ha donat a conèixer l'opció de Zapata arreu del món. Tant és així, que Netflix ha utilitzat t'etiqueta per promocionar la cinquena temporada de 'House of cards'.

Després de les burles que es van generar a les xarxes socials, Zapata va publicar un vñideo al Facebook, en què explicava que la proposta del 'hashtag' era que els ciutadans fessin les seves pròpies propostes al partit.