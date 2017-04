'El País' gesticula contra el mateix PP a qui va ajudar

260x366 portada pais 26/4/17 portada pais 26/4/17

La corrupció destapada al PP madrileny té un efecte col·lateral no pas menor: li permet a 'El País' distanciar-se de la formació que va ajudar a col·locar el govern central. Ho va fer per desactivar Pedro Sánchez i obrir el pas a Susana Díaz, una candidata que considera que per guanyar vots a Catalunya convé dir que independentisme i lepenisme són la mateixa cosa (ep, però és el sobiranisme qui crispa i divideix). En tot cas, el seu principal braç mediàtic és el diari de Prisa, que titulava aquest dimecres en primera pàgina: “La corrupció posa en difícil situació el govern de Rajoy”. És un d'aquests titulars que no expliquen cap fet en concret –com ho seria que Ciutadans anunciés, per exemple, una moció de censura– sinó que expressen un desig. Un segon titular de portada afirmava: “El PP, a la corda fluixa”. Carai. Me'n vaig a dins i trobo que la peça porta un títol molt més rebaixat: “El PP, al divan de la lluita contra la corrupció”. O sigui, que de la corda fluixa ha caigut a l'encoixinat escai d'un sofà de psicòleg. Com que els partits que podrien fer avortar la legislatura xiulen i miren cap a l'altra banda –massa d'hora, massa d'hora, deuen maleir amb les dents serrades– cal deduir que 'El País' no està anticipant la defenestració de Rajoy que va demanar abans de resignar-se a revalidar-lo com a president espanyol. És només gesticulació interna, per al seu públic. Marcar distàncies amb el propi passat, per quan faci falta encarar realment el mascaró de proa per susanitzar la Moncloa.

Jo diria que els maten

“Els toros troben refugi a França”, titula en portada 'El País', per explicar que “la prohibició de la 'Fiesta' a Catalunya impulsa la lídia a l'altre costat de la frontera”. Tenint en compte que els pobres braus acaben travessats per una espasa, “trobar refugi” resulta una expressió, com a mínim, irònica.