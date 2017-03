Penélope Cruz serà Donatella Versace a ‘American crime story’

Penélope Cruz interpretarà Donatella Versace a la tercera temporada de la sèrie American crime story, que s’emetrà a partir del 2018. Segons van anunciar dilluns les publicacions especialitzades nord-americanes, l’actriu substituirà la cantant Lady Gaga, que en un principi havia de ser la germana del dissenyador Gianni Versace a la petita pantalla. Aquest personatge suposa el debut a la televisió de la protagonista de Volver.

La sèrie de Ryan Murphy està concebuda com una antologia amb el món del crim com a fil conductor. Si la primera temporada es va centrar en el judici a O.J. Simpson, la segona abordarà les conseqüències de l’huracà Katrina a Nova Orleans. Posteriorment hi haurà els capítols dedicats a l’assassinat de Versace i una quarta temporada que explorarà l’afer entre Bill Clinton i Monica Lewinsky. La ficció va ser una de les triomfadores de l’última edició dels Emmy, en la qual es va endur cinc premis principals.