'La Razón' descobreix (a mitges) la politització de la justícia

260x366 portada razon 19/4/17 portada razon 19/4/17

Allà on tots els diaris donen la notícia que un president espanyol en actiu declararà per primer cop en un judici per corrupció, 'La Razón' se salta el titular per oferir –clàssica estratègia– la reacció del seu protegit. I, així, obre portada amb: “Rajoy es veu 'víctima' d'una 'operació del PSOE' perquè declari a la Gürtel”. L'editorial clama, amb aquell adolescent dolor de la descoberta amarga: “No és justícia, és política”. I es queixen perquè “el jutge progressista De Prada va ser determinant per inclinar la sala en favor de la citació dues vegades rebutjada”. És una manera de veure-ho. Una altra, per exemple, seria dir que la decisió hauria estat unànime per part dels tres jutges, si no hagués estat pel jutge conservador Ángel Hurtado, que s'hi va oposar. Un magistrat, ehem, ehem, que hereta el paper dels jutges recusats per la seva possible afinitat al PP, Concepción Espejel i Enrique López. I que, en el seu moment, es va oposar a la recusació dels seus col·legues, o camarades. Però cal deduir que no: que la politització de la justícia és només la dels altres. Com el nacionalisme, si fa no fa.

Fa tres dies, un titular d'aquest diari era “Rajoy reforça el seu avantatge a pesar del setge polític i judicial a Múrcia”. És a dir, se suggereix que la corrupció no existeix: són només fabulacions de l'oposició i els jutges. L'estratègia pot semblar burda, però, aparentment, funciona. Només cal comprovar el resultat de les últimes eleccions.

Entreteniments

Passatemps nivell fàcil. Identifiqui, d'aquests quatre titulars, quins dos són de diaris esportius de Madrid i quins dos de Barcelona. “Madrid mana a Europa!”, “Cristiano va tombar el Bayern”, “Escàndol al Bernabéu!” i “Atracament històric”. (Solucions: Sí, els ha encertat).