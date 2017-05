'Roseanne' tornarà a la televisió

La sitcom Roseanne és la darrera sèrie en apuntar-se a la moda dels renaixements televisius. El canal nord-americà ABC ha confirmat avui que ha donat llum verda a una temporada especial de vuit episodis, que s'estrenarà al 2018 i que recuperarà els personatges que van participar en la sèrie original. Després de mesos de competició amb Netflix, el projecte es queda en el canal que va veure néixer la comèdia al 1988. A Catalunya la sèrie es va poder veure per TV3 a mitjans dels anys 90.

En el reboot hi participarà tot el repartiment original. Roseanne Barr recuperarà el personatge que la va fer famosa i estarà acompanyada de John Goodman, que interpretava el seu marit, el Dan. També hi seran Sara Gilbert, Michael Fishman i Lecy Goranson, que donaven vida als seus tres fills, la Darlene, el DJ i la Becky, respectivament. També s'ha confirmat la participació de Sarah Chalke, que va substituir Lecy Goranson a partir de la sisena temporada. En el seu cas, interpretarà un nou personatge. Finalment, Johnny Galecki, conegut per ser el Leonard de The big bang theory, tornarà a la sèrie en què va començar la seva carrera. La Jackie, la germana de la Roseanne a la que donava vida Laurie Metcalf, també hi apareixerà.

Roseanne explicava en clau d'humor la vida dels Conner, una família de classe baixa que passava dificultats per arribar a finals de mes. La matriarca, la Roseanne, era una dona sarcàstica que no es deixava intimidar per ningú. Barr, que era la creadora de la sèrie, va ser nominada quatre vegades a l'Emmy i va guanyar-ne un al 1993. També van ser premiats per la seva feina John Goodman i Laurie Metcalf.