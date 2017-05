Sanchis vol menys restriccions per a TV3 per competir millor

El director de TV3, Vicent Sanchis, considera que la televisió pública catalana té dificultats per competir amb els canals espanyols perquè ha de complir “restriccions i limitacions legals” que no afecten la resta de cadenes. “A Catalunya actuem amb més escrúpols, mentre que la legislació estatal es va fer per afavorir les televisions privades. Potser ens caldria treure’ns la corbata per poder córrer més”, va reflexionar ahir Sanchis en un acte organitzat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

El director de TV3 va admetre que el futur de la cadena és “magre i complicat” i va afegir que li agradaria tenir “més recursos”, però que abans caldria “pensar bé a què es dediquen” i no invertir-los a “fomentar, consolidar i aguantar contra natura esquemes que el temps ha superat”.

Sanchis va parlar de la possibilitat de tancar un canal -es va referir explícitament a l’Esport3-, una decisió que va qualificar d’“anatema” però que defensa que s’hauria de poder plantejar, i va afirmar també que si l’audiència marxa de TV3 no és per un excés d’informació sobre el Procés sinó perquè “s’avorreix i busca altres continguts que la distreguin més”.