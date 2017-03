TV3 roda nous ‘Fora de sèrie’, que ara emetrà els diumenges

El programa Fora de sèrie torna, però amb el dia canviat. TV3 produeix aquests dies nous episodis d’aquest espai de converses a peu de carrer, en què un expresentador de la casa torna al canal per entrevistar alguna personalitat. Ara, però, aquestes trobades s’emetran els diumenges, després del 30 minuts. Per a la segona temporada hi ha tancats de moment uns quants professionals per fer les preguntes: Pere Escobar, Mònica Terribas, Gemma Nierga, Sílvia Cóppulo, Josep Maria Mainat, Jordi Llompart, Bibiana Ballbè, Glòria Serra, Àngel Llàcer, Toni Soler i Ramon Gener. En canvi, la cadena encara no ha fet públic el nom dels entrevistats, més enllà d’assegurar en nota de premsa que ha buscat “combinacions explosives de periodistes o presentadors amb polítics, músics o estrelles de l’esport”. La primera temporada del programa es va saldar amb un 14% de share, per tant per sobre de la mitjana global de la cadena. Els nous episodis seguiran durant una hora, en la qual primer s’explica el perfil del presentador i el seu pas per TV3 i després es mostra l’entrevista.