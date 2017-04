TV3 fulmina el 'Tot o res' d'Ares Teixidó

TV3 llença la tovallola amb el concurs 'Tot o res'. Els mals resultats d'audiència han precipitat que la cadena hagi demanat a la productora Triacom que deixi d'enregistrar nous programes, segons ha avançat elNacional i ha confirmat l'ARA. La decisió ha estat sobtada. Fonts de l'equip d'aquest programa manifestaven la seva sorpresa, tenint en compte que estaven treballant en canvis per remuntar. De fet, el director de TV3, Vicent Sanchis, explicava en una entrevista a l'ARA de diumenge quines eren les opcions per al programes: “O es canvia i funciona, o es treu de la graella”. Finalment s'ha tirat pel dret, sense donar opció a veure si els canvis introduïts en la mecànica funcionaven. La productora tenia previst treure la setmana una app per tal d'involucrar els espectadors i que poguessin jugar des de casa.

El nou director del canal públic ha expressat en diverses ocasions la necessitat que TV3 sigui més àgil a l'hora de retocar la graella. En aquest sentit, es vol flexibilitzar la contractació de programes i sèries, de manera que no hi hagin compromisos per tot un trimestre i poder cancel·lar un espai –tal i com fan les privades– si no funciona.

A partir del 2 de maig, TV3 ja no emetrà més episodis del concurs cultural, per al qual, en els últims temps, s'havia avaluat fins i tot el canvi de presentadora.

El 'Tot o res' prenia aquest setembre el relleu a 'El gran dictat' que, després de l'erosió dels últims anys, presentava una audiència en declivi. A l'última temporada, l'espai presentat per Òscar Dalmau va aconseguir un 8,1% de quota de pantalla i 163.000 espectadors, unes xifres notablement per sota de l'11,1% de share assolit com a mitjana en els set anys de singladura. Però, lluny de fer rebotar les audiències, el 'Tot o res' encara ha enfonsat més els resultats de TV3 per a la tarda: 119.000 espectadors i un 5,8% de quota.

El mal resultat del concurs presentat per Ares Teixidó tenia un efecte secundari rellevant: arrossegava molt pocs espectadors cap al 'Telenotícies vespre', de manera que l'informatiu que condueix Toni Cruanyes veia perillar cada cop més el seu lideratge, en favor del noticiari de Telecinco. En aquesta cadena, el programa 'Pasapalabra' deixa un 11,1% de 'share' al telediari privat.