TVE produirà continguts específics per a internet

Televisió Espanyola vol “recuperar” el públic jove i intentarà fer-ho a través d’internet. La cadena pública prepara el llançament d’una nova plataforma digital a través de la qual distribuirà continguts dissenyats expressament per ser emesos per internet, tot i que no descarta que un cop ja s’hagin explotat a la xarxa alguns puguin fer el salt a la graella dels seus canals de televisió convencionals. Ho va anunciar fa unes setmanes el director de RTVE Digital, Alejandro Vega, que va avançar també alguns detalls sobre els primers continguts que ja s’estan preparant per a aquesta nova plataforma.

Un dels “elements primordials” del nou servei seran, segons TVE, les websèries, i ja en té cinc entre mans. Una d’aquestes, el thriller Si fueras tú, es presenta com “la primera sèrie transmèdia i interactiva d’Espanya”, perquè els espectadors tindran la possibilitat de prendre algunes decisions sobre el desenvolupament de la trama. També recorrerà a la interactivitat In-Hibidos, protagonitzada per un grup d’amics que són segrestats en una casa rural.

Un altre dels títols que es prepara és Colegas, una “dramèdia urbana” que “recordarà els anys 90” a través de personatges que seran interpretats pels mateixos actors que van protagonitzar algunes de les sèries juvenils de més èxit del moment. Segons Bluper, entre altres hi participaran Manuel Feijóo, Julián González i Lara de Miguel, protagonistes de Compañeros, i Daniel Huarte i Marta Solaz, d’ Al salir de clase. El mateix portal explica que la sèrie, ambientada l’any 1999, serà una paròdia d’homenatge a aquestes produccions i es presentarà com la cinquena temporada de la primera ficció juvenil espanyola.

Una quarta proposta de ficció serà Mambo, una comèdia musical sobre dos cosins -un antic nen prodigi totalment oblidat i un youtuber - que decideixen formar un grup de música. Segons El País, la ficció està sent produïda pel mateix equip que Malviviendo, una websèrie que va obtenir un gran èxit a YouTube amb les seves tres temporades, emeses entre el 2008 i el 2014. Finalment, TVE prepara també Dorien, “una versió actualitzada d’ El retrat de Dorian Gray ”.

Més enllà de la ficció

A banda de les sèries, aquesta nova plataforma inclourà diversos continguts d’entreteniment. S’hi oferirà, per exemple, Gente viva, un espai setmanal d’esquetxos, i també C.H.E.F., “el primer programa de cuina connectada però econòmica, fàcil i molt domèstica”, que s’emetrà en directe perquè els presentadors puguin respondre als dubtes que els espectadors els facin arribar a través de les xarxes. A més, el nou servei comptarà amb la participació de youtubers que s’enfrontaran amb diversos reptes, i també organitzarà tornejos en directe d’esports electrònics.

Vega va explicar que fa un any i mig que el seu equip treballa en el desenvolupament d’aquesta plataforma. TVE encara no ha posat oficialment data al seu llançament, però és possible que s’activi d’aquí poques setmanes: segons El País, Mambo s’estrenarà durant el mes d’octubre. El nou portal serà “més intuïtiu” que l’actual servei de televisió a la carta de TVE i permetrà que la qualitat d’imatge s’adapti a l’amplada de banda de què disposi cada usuari. Fins i tot, diu la cadena, serà possible veure-hi continguts en qualitat 4K.

D’aquesta manera, TVE serà el tercer gran grup audiovisual espanyol que llanci la seva pròpia plataforma de continguts en streaming : Atresmedia va estrenar Flooxer el novembre del 2015 i un any més tard Mediaset va posar en marxa Mtmad. En tots els casos, l’objectiu fonamental és oferir propostes atractives per als espectadors joves, que cada vegada abandonen més les cadenes tradicionals en benefici de plataformes com Netflix, HBO i YouTube.