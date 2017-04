Treballadors de RTVE denuncien “contractacions polítiques”

A través d’un comunicat, el consell d’informatius de RTVE ha demanat investigar les “contractacions polítiques” a la cadena pública. L’òrgan ha fet aquesta petició després de saber que el jutge que instrueix el cas Lezo, en el qual està presumptament implicat l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González, ha inclòs en la interlocutòria judicial una referència a RTVE en la qual posa en dubte la independència de la cadena pública. La resolució judicial diu textualment que l’exdirigent del Partit Popular “ hauria col·locat un periodista de la seva confiança a RTVE perquè defensés la seva imatge o interessos”.

El consell d’informatius ha demanat explicacions al director del serveis informatius, José Antonio Álvarez Gundín, que ha assegurat que no sap a qui es refereix la interlocutòria judicial. A més, el director ha reafirmat que ell vetlla per assegurar els principis de qualitat professional, independència i pluralitat. En el comunicat, els treballadors afirmen que “el jutge apunta a una contractació que no té res a veure amb criteris de currículum o periodístics”. L’òrgan denuncia que aquesta és una pràctica habitual a la cadena.