Urdaci farà sàtira política en un nou espai de 13TV

Alfredo Urdaci, director d'informatius de 13TV, competirà amb el Gran Wyoming amb 'La contra', un espai de sàtira política en el qual comentarà les notícies del dia de forma distesa. Es tracta d'una secció que estarà inclosa a la segona edició d''El dia', l'informatiu que ell mateix presenta al costat de María R. Vico, i que s'emetrà a partir de les 21 hores, una franja horària similar a la d''El intermedio'.

Respecte a les comparacions amb el programa de La Sexta, Urdaci ha comentat a 'Vanitatis' que "nosaltres sortim a fer la nostra comèdia, el nostre humor i la nostra ironia, així que pretenem buscar la nostra fórmula". Segons les seves paraules, 'La contra' neix amb la intenció de convertir-se "en una secció de llarga durada" i tenen molt clar que no copiaran. L'exdirector d'informatius de TVE explica que la seva intenció no és fer un humor dur, sinó intel·ligent, i que sigui compatible amb la part informativa.

La nova secció tindrà una durada de 30 minuts i comptarà amb miniseccions. 'El fotomatón' analitzarà el perfil dels polítics, i a 'Las primarias desde Primaria' es comentarà l'actualitat des del punt de vista d'un nen.

Durant la presentació de 'La contra' el periodista ha aprofitat per comentar la polèmica sobre la demanda presentada contra El Gran Wyoming i Dani Mateo per un acudit sobre el Valle de los Caídos. Per al periodista, "l'humor té límits, no pot ser contemplat com un terreny en què la llibertat és absoluta i tothom pot dir el que vulgui". Tot i així, Urdaci assegura que creu en la llibertat d'expressió, motiu pel qual "aquest tipus de coses no haurien d'acabar en un tribunal".

Urdaci ja va fer una incursió en el món de l'humor el 2006, any en què va participar com a concursant a 'El club de Flo', un programa de La Sexta en el qual Florentino Fernández formava com a monologuistes personatges coneguts.