Xavier Bertral, de l’ARA, guanya el primer premi Share&Tell

El cap de fotografia de l’ARA, Xavier Bertral, ha resultat vencedor del primer certamen Share&Tell,que organitzava la Fundació Pineda. Ho fa amb una sèrie de sis imatges amb una presència humana mínima que mostren els espais -i les cicatrius- de la tragèdia recent dels refugiats a Grècia. Aquestes fotografies van aparèixer originàriament en alguns dels reportatges que, amb la periodista Cristina Mas d’enviada especial, s’han publicat en aquest diari per narrar el drama dels refugiats. Les bases del concurs requerien que les imatges expliquessin una història sobre reciclatge, vida urbana o refugiats. A banda de dos premis de fotografia, per a professionals i per a estudiants, també se’n van donar d’il·lustració. La Fundació Pineda funciona des del 1992 i es dedica a “promoure, difondre i patrocinar projectes i activitats que contribueixin al foment i desenvolupament de l’educació i de la cultura”.

Nascut a Barcelona el 1970, Xavier Bertral treballa a l’ARA des de la seva fundació, el 2010. Abans va ser fotògraf de l’agència Efe i també va treballar durant deu anys, com a fotògraf i editor gràfic al diari Avui.