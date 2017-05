Xavier Bosch guanya el premi Quim Regàs de periodisme

Xavier Bosch, un dels periodistes impulsors del diari ARA, ha guanyat el desè premi Quim Regàs de periodisme, en reconeixement de la seva "fecunda trajectòria tant en la premsa digital i impresa com en ràdio i televisió", a més de "la seva brillant carrera com a escriptor". El jurat ha valorat "la seva polièdrica trajectòria professional" en "diferents formats i gèneres".

Bosch, articulista de l'ARA i membre del seu consell editorial, va treballar com a corresponsal de 'La Vanguardia' a Estrasburg, va dirigir l''Avui' i des de l'any 2000 col·labora a 'Mundo Deportivo'. En l'àmbit radiofònic va guanyar el premi Ondas per la creació de l'espai de Catalunya Ràdio 'Alguna pregunta més?' i posteriorment va ser el primer cap de continguts de RAC1, on va conduir 'Cafè Baviera' i 'El món a RAC1'. Pel que fa a la televisió, va dirigir a TV3 'Un tomb per la vida', 'Aquest any cent' i 'Àgora', i va crear 'El gran dictat'.

En la seva faceta com a escriptor ha guanyat el premi Sant Jordi amb 'Se sabrà tot' –la novel·la que va inaugurar la trilogia protagonitzada pel periodista Dani Santana– i el Ramon Llull amb 'Algú com tu'. El seu últim llibre, 'Nosaltres dos', va ser el més venut de l'última diada de Sant Jordi.

El premi Quim Regàs es va crear per recordar la figura d'aquest periodista català i "propagar el seu llegat". El jurat del guardó el formen Santi Nolla (que n'és el president), Rafael Jorba (secretari), Francesc Aguilar, Carlos Martín, Lluís Canut, Arturo San Agustín, Tatxo Benet, Carlos Pérez de Rozas, Sebastià Serrano, Joan Vilaprinyó, Josep Maria Artells, José Luis Martínez i José María Alguersuari. En les edicions anteriors, el premi ha recaigut en Ramon Besa, Mònica Terribas, Eugeni Sallent, Óscar Nebreda, Jordi Cotrina, Gemma Nierga, Lluis Foix, Olga Viza i Josep Cuní.

El guardó d'aquest any, consistent en una obra realitzada per Joan Pere Viladecans, es lliurarà al Parlament el 21 de juny.