La caverna descobreix traces del procés al mesolític

Sembla mentida que s'hagi de recordar, però va haver-hi un temps –i no fa pas gaire– que l’independentisme no ocupava la centralitat política. Ho dic perquè els diaris de Madrid semblen entestats a considerar que el cas Palau era una trama que finançava el procés, però les dates no els quadren: les grans adjudicacions que apareixen al judici es concentren, en bona mesura, en els anys finals del pujolisme (2003 i abans), mentre que l'auge de l’independentisme actual –i el seu desacomplexament– arrenca amb la manifestació per la sentència de l'Estatut, el 10-J del 2010. I és un moviment de base i no de partit: una altra noció tabú a la premsa de Madrid, que prefereix vendre la teoria de l'adoctrinament col·lectiu.

El cas més evident és el de l''Abc', que obre portada amb: “Delatat el 'procés' de la corrupció secessionista”. La paraula 'procés' la posen en català i entre cometes, perquè adjuntar dos neons vermells a cada exemplar resultava prohibitiu. També 'La Razón' vincula el cas Palau i l'independentisme, però, més astutament, ho fa en clau de futur: “Millet confessa el finançament de CDC i trenca el bloc sobiranista”. I 'El Mundo', el mateix: “La confessió de Millet frustra l'operació retorn de Mas”.

Durant molt de temps, el relat de la caverna sobre el procés era que Mas s’havia fet independentista per ocultar la corrupció que aflorava al seu voltant. Eren aquells anys en què Anson deixava anar, article sí, article també, que Artur Mas s'havia catalanitzat l''Arturo' del DNI tot just feia quatre dies. Ara diuen, en canvi, que la corrupció tenia com a finalitat finançar el procés. No costa de veure que les dues opcions s’exclouen mútuament. Però el faisà que han sortit a caçar és massa esplendorós per amoïnar-se ara per conservar un mínim de congruència.