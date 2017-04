Operació antiterrorista dels Mossos a l'àrea metropolitana de Barcelona, i quatre claus més del dia

1.

Operació antiterrorista dels Mossos a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els agents escorcollen diversos domicilis i tenen previstes detencions.

2.

Aguirre torna a dimitir. L'exportaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid diu que se sent "enganyada" per l'expresident madrileny.

3.

Millet, Aznar i la FAES: El que el cas Palau no ha investigat. El saquejador confés va aconseguir 10 milions d’euros extres per ampliar el Palau que no se sap on són.

4.

Messi: col·leccionista de postals eternes. Aquest diumenge, al Santiago Bernabéu, l'argentí va sumar una nova imatge a l'imaginari col·lectiu.

5.

"Els nens de tres anys no haurien d’estar asseguts". Entrevista a la neurocientífica Adele Diamond. Ha sigut convidada per l’Institut Guttmann per participar en la jornada 'Neuropsicologia i escola'.