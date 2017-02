El dia que la ràdio trenca esquemes

El 13 de febrer del 1946 va començar a emetre la ràdio de les Nacions Unides. Per aquest motiu, quan l’any 2011 la Unesco va decidir, a proposta de l’Acadèmia Espanyola de la Ràdio, crear un dia mundial dedicat a aquest mitjà, es va escollir aquesta data. Per commemorar el Dia Mundial de la Ràdio, avui emissores de tot el món oferiran una programació especial. Aquests són alguns dels esdeveniments que han preparat les ràdios catalanes.

Catalunya Ràdio

Emissió des de cases, un camió, un restaurant i una altra ràdio

Tots els programes de Catalunya Ràdio s’emetran avui des de fora dels estudis de l’emissora. Durant les últimes setmanes, els oients han tingut la possibilitat de proposar les ubicacions on els agradaria que s’instal·lessin per un dia els micròfons de la ràdio pública, i d’aquestes se n’han escollit nou per emetre la programació d’avui. L’arrencada, a les set del matí, serà des del restaurant Casa Pepe de Santa Coloma de Gramenet, des d’on Mònica Terribas conduirà El matí de Catalunya Ràdio fins a les 10.00. A aquella hora, el programa es traslladarà a un altre portal del mateix carrer, on hi ha els estudis de Ràdio TeleTaxi, per oferir, fins a les 12.00, una emissió conjunta entre les dues cadenes, amb la col·laboració de Justo Molinero i el seu espai, El jaroteo.

De 12.00 a 13.00, l’ APM? s’emetrà des de l’auditori del TecnoCampus de Mataró, i a continuació Mariola Dinarès pujarà a un camió aparcat a Pont de Molins, a l’Alt Empordà, per fer-hi el seu Popap. L’informatiu Catalunya migdia s’emetrà des de la llibreria L’Espolsada, de les Franqueses del Vallès, i l’ Estat de Gràcia s’instal·larà a casa d’una oient del programa que viu als afores de Lleida. Per la seva banda, Jordi Costa i Sònia Gelmà viatjaran fins a París el dia abans que el Barça jugui a la capital francesa per fer el programa des de casa d’un seguidor del Tot costa. I també seran oients -del Vendrell i de Barcelona respectivament- els que acolliran el Catalunya vespre i El club de la mitjanit.

Catalunya Música també se suma a la celebració emetent per primer cop un concert des de la Xina.

RAC1

Presentadors sorpresa per posar la ràdio “de cap per avall”

Per quart any consecutiu RAC1 es posa “de cap per avall” per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio: la graella serà la mateixa de cada dia, però els presentadors canviaran. Igual que en les edicions anteriors de la iniciativa -que el primer cop que es va dur a terme, el 2014, va ser reconeguda amb el premi Ràdio Associació a la innovació-, l’emissora manté en secret qui es farà càrrec de cada franja, un misteri que s’anirà revelant hora a hora -a partir de les 9.00 i fins a la 1.00- i que forma part del joc que proposa la cadena.

Fins ara, cada any la fórmula ha sigut diferent: el 2014 va ser simplement un intercanvi de programes entre les veus de la casa, el 2015 s’hi van sumar molts professionals que havien estat a RAC1 anteriorment però que ja no hi treballaven, i l’any passat es van convidar periodistes de primer nivell però sense vinculació amb l’emissora. Per a aquest any, es combinaran totes les versions, de manera que es podran sentir tant veus de RAC1 fora de lloc com altres de convidades.

SER Catalunya

Connexions amb emissores catalanes i de tot el món

Sota el lema “La ràdio que ens uneix”, tots els programes de la SER emesos únicament per a Catalunya -inclosos els butlletins horaris i les desconnexions de l’ Hoy por hoy - connectaran al llarg del dia amb emissores d’arreu del món. En total seran més de 30, entre les quals hi haurà l’argentina Radio Continental, Radio New Zealand, l’algueresa Onda Stereo o la japonesa NHK Radio, a més d’altres de més properes, com Ràdio Cap de Creus o la cooperativa lleidatana Emun FM. A més, alguns programes es faran des dels estudis d’altres emissores: Espècies protegides s’instal·larà a Espluga FM Ràdio; Hora 14 visitarà UPF Ràdio, l’emissora de la Universitat Pompeu Fabra; el Què t’hi jugues! s’emetrà des de Radio Ona-One, l’emissora dels interns de la presó de Ponent, i La graderia ocuparà els estudis de Radio France.

A banda d’això, durant el programa El balcó es recrearà una emissió de la històrica Radio España Independiente -l’emissora clandestina del PCE durant el franquisme, coneguda com La Pirenaica- amb la col·laboració d’Albert Solé, fill del polític Jordi Solé Tura, que havia fet de locutor per a aquesta cadena.

Ràdios del Baix Empordà

Sis emissores de la comarca emeten un programa conjunt

Algunes emissores d’àmbit local també celebraran el Dia Mundial de la Ràdio amb programacions especials. Un exemple és la iniciativa que tiraran endavant sis ràdios del Baix Empordà, que de 8.00 a 13.00 oferiran un programa conjunt. Les emissores implicades són Ràdio Begur, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital (Pals), Ràdio Montgrí, Ràdio Palamós i Xtra FM Costa Brava (Sant Feliu de Guíxols), cadascuna de les quals es farà càrrec d’una hora del programa, que s’emetrà simultàniament per totes les freqüències. Aquestes emissores ja havien col·laborat anteriorment i van ser reconegudes als premis Carles Rahola de comunicació local.

Emissores lleidatanes

Una carpa al carrer per a tretze emissores durant dotze hores

La demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes repeteix l’experiència de l’any passat: instal·larà una carpa a la plaça de Sant Joan de Lleida des de la qual emetran, entre les 8.00 i les 20.00, 13 ràdios de les comarques de Ponent, cadascuna en una franja diferent. Hi participaran les delegacions de RNE, Catalunya Ràdio, la Cope, la SER i Onda Cero, i les ràdios locals UA1 Lleida Ràdio, Emun FM, Alpicat Ràdio, Ràdio Balaguer, Ràdio Rosselló, Ràdio les Borges, Ràdio Tàrrega i Ràdio Seu. A més, també es reservarà un espai per als estudiants de periodisme i comunicació de la Universitat de Lleida. La iniciativa va merèixer l’any passat una menció d’honor dels premis Ràdio Associació.