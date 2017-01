El documental sobre la impunitat pels morts de Tarajal rebenta audímetres al 33

La crida viral per congregar els espectadors va tornar a funcionar i el documental 'Tarajal, desmuntant la impunitat a la frontera sud' es va convertir en el cinquè espai més vist del dia, tot i emetre's en un canal temàtic com el 33. El treball, dels mateixos responsables que 'Ciutat morta' i l'observatori DESC, analitza críticament l'actuació de l'Estat espanyol en els incidents que es va saldar amb la mort de quinze persones a la platja ceutí del Tarajal. Una mitjana de 323.000 espectadors van seguir el documental, de 80 minuts, mentre a TV3 el programa 'Oh happy day: l'endemà' s'havia de conformar amb 114.000 seguidors i un 5,2% de quota de pantalla.

El 'share' obtingut per aquest reportatge va ser del 14,7%, la qual cosa suposa multiplicar per 10 la mitjana que té el 33 aquest mes de gener (un 1,5%). L'anàlisi de perfils mostra que va ser un documental seguit més per dones que per homes i que la franja d'edat que més s'hi va enganxar va ser la que va dels 13 als 24 anys i dels 25 als 44 anys.