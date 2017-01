El ‘Sense ficció’ s’infiltra en els serveis d’intel·ligència europeus

El Sense ficció de TV3, que estrena nova imatge, emet aquest dimarts, a les 21.55, Els espies no són el que eren, un documental dirigit per Montserrat Besses que analitza què són, què fan i quines limitacions tenen els serveis d’intel·ligència, especialment en relació amb la prevenció i la investigació d’atemptats jihadistes a Europa. A partir de les investigacions dutes a terme a França i a Bèlgica, el treball reconstrueix els itineraris que van seguir els terroristes abans de perpetrar els atacs dels últims anys en aquests països, i paral·lelament recull reflexions d’experts sobre el rol dels serveis d’intel·ligència i els canvis que s’hi haurien de fer perquè poguessin afrontar aquesta amenaça d’una manera més efectiva. Les reticències d’aquests organismes per compartir informació més enllà de les seves fronteres i la necessitat d’un control democràtic per garantir que no s’excedeixin en les seves funcions són alguns dels elements que el documental posa a debat.