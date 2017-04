Les galeries de ‘Velvet’ obren sucursal a Barcelona

Les galeries Velvet, que es van fer famoses a Antena 3, inicien una nova etapa a Movistar+ amb Velvet Colección, la segona part de la sèrie que protagonitzava Paula Echevarría. Ara l’acció es trasllada a Barcelona, on els personatges intentaran obrir-se camí en el món de la moda reproduint el model que els feia triomfar al Madrid de finals dels 50.

En la presentació del projecte, Teresa Fernández-Valdés, de Bambú Producciones, va explicar que la narració farà un salt en el temps de cinc anys respecte al final de Velvet, i s’acostaràa la dècada dels 70. Ana Ribera, personatge interpretat per Paula Echevarría, decideix expandir internacionalment la boutique de moda nascuda a la Gran Vía de Madrid. Per posar a prova la seva idea, començarà obrint una sucursal a Barcelona, en un dels carrers més emblemàtics: el passeig de Gràcia.

La productora, però, ja ha anunciat que l’actriu només apareixerà en un parell d’episodis, els justos per muntar la seu barcelonina, de la qual s’encarregaran altres personatges habituals de la ficció. Un cop acomplerta la missió, la modista tornarà a Nova York, on es va traslladar a viure amb el seu enamorat, l’Alberto.

Dandis i univers femení

Per compensar l’absència de la parella principal de Velvet -Paula Echevarría i Miguel Ángel Silvestre-, els creadors han optat per reforçar el repartiment amb actors de renom. En aquest sentit, un dels al·licients de l’ spin-off és la incorporació d’Imanol Arias a un càsting que recupera bona part dels intèrprets de la producció original emesa a Antena 3.

L’actor, que combinarà el nou paper amb la seva feina a Cuéntame, serà Eduard Godó, un banquer català que invertirà en el projecte empresarial d’Ana Ribera i que tindrà un sentiment de possessió respecte al negoci.

La productora va definir el personatge com un “dandi català”, mentre que Arias va afirmar que, salvant totes les distàncies, li recordava Gatsby pel seu tarannà d’observador del món. A més, va assegurar que intentarà integrar l’accent català en la seva interpretació. “Trucaré a Joel Joan perquè m’ajudi”, va dir en to de broma.

No serà l’únic home amb elegància que passejarà per la sèrie. L’ spin-off es retroba amb el dissenyador Raúl de la Riva, interpretat per Asier Etxeandia, o el Jonás, al qual tornarà a donar vida Llorenç González.

L’univers femení i les relacions que es teixeixen entre les dones vinculades a la botiga serà un dels fils conductors de Velvet Colección. Per això s’ha ampliat el planter d’actrius. A Aitana Sánchez-Gijón i Marta Hazas -que eren part del repartiment original- s’hi sumen Adriana Ozores, que serà la dona d’Arias, Mónica Cruz, una bailaora amb ànsies de renovació, Marta Torné i Andrea Duro.

Salt a la televisió de pagament

Tant la productora com Movistar+ van assenyalar la singularitat del projecte recordant que es tracta de la primera sèrie a Espanya que fa el pas de la televisió en obert a la de pagament. Aquest moviment, que podria semblar contradictori, respon a la situació de renovació que està vivint el sector audiovisual. “La indústria està canviant i el pas de l’obert al pagament n’és una part important”, va assegurar Teresa Fernández-Valdés sobre la decisió.

Velvet es va acomiadar a finals del 2016 amb una audiència de quatre milions i mig d’espectadors, un èxit per a Antena 3. Un cop culminada la història d’amor entre l’Ana i l’Alberto, el canal va donar per acabada la sèrie, una decisió que la productora no acabava de compartir, ja que considerava que podia tenir més recorregut. Després d’un procés de negociació complicat, Antena 3 va cedir i Movistar+ i Bambú es van associar per seguir explorant l’univers Velvet.

La sèrie, que es començarà a rodar el maig a Madrid, amb visites puntuals a Barcelona, constarà de deu episodis de 50 minuts de durada, en lloc dels 70 habituals.

“Hi ha històries que no acaben sinó que evolucionen. En el cas de Velvet, era una sèrie coral amb una gran riquesa i sentíem que encara es podien seguir explicant moltes coses”, va assegurar Domingo Corral, director de ficció de Movistar+. “Això no és un xiclet estirat, la història d’amor era només el principi”, va afirmar rotunda Teresa Fernández-Valdés.

Actualment la plataforma de pagament té quatre milions de clients i, segons Corral, per poder seguir creixent necessita ficcions de qualitat que arribin a un públic ampli. La plataforma està en ple procés de construcció del catàleg de producció pròpia: a més de l’estrena de Velvet Colección, té pendent el llançament, entre el 2017 i el 2018, de La zona, La peste, Félix, Vergüenza i Gigantes.

Sobre la possibilitat que amb el canvi de cadena la sèrie explori esdeveniments connectats a la realitat històrica del país -com, per exemple, la fi del franquisme-, la productora va assegurar que la seva intenció és continuar fent una “sèrie blanca”. “Potenciarem el glamur i la sofisticació però en cap cas buscarem la part fosca de l’època”, va explicar Fernández-Valdés. Hi haurà minifaldilles i biquinis però ni rastre d’uniformes grisos.