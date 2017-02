'Saber y ganar' celebra 20 anys amb concursants 'bicentenaris'

El concurs de La 2 Saber y ganar compleix avui 20 anys. Per celebrar-ho, el programa ha preparat una edició especial en què participaran els tres concursants bicentenaris, és a dir, que han format part de 200 entregues del concurs. Per primera vegada en la història de Saber y ganar, part de l’entrega d’avui s’emetrà en directe i comptarà amb proves pensades exclusivament per l’aniversari. Així, els concursants s’enfrontaran a preguntes relacionades amb la data del naixement del programa, que " Saber y ganar és la nostra joia de la corona", va afirmar ahir el director de RTVE Catalunya, Carles González, durant la roda de premsa de presentació del programa especial. González també es va referir a l’èxit del concurs com “la fórmula de la Coca-Cola” i va assegurar que el projecte “forma part de la filosofia de La 2”. Al llarg d’aquests 20 anys, Saber y ganar ha formulat més de 360.000 preguntes, ha ofert 3.000 hores d’emissió a través de 4.675 entregues i ha donat més de 6 milions i mig d’euros en premis.